Svenska folket sågar makthavarnas klimatpolitik

Rapporten, som Indikator Opinion genomfört, visar en utbredd skepsis hos svenskarna för att politikerna ska klara att leva upp till Parisavtalet och hålla den globala uppvärmningen under 2 grader.

Det uppsatta målet att hålla uppvärmningen under 1,5 grader är redan passerat, enligt FN:s generalsekreterare och flera tunga klimatforskare och jorden uppges nu i stället vara på väg mot en global uppvärmning på höga 2,8 grader i slutet av seklet.

Knutson: “Underbetyg åt politikerna”

”Det är ett underbetyg åt politikerna och det innebär att det är en oerhört svår utmaning”, säger Mats Knutson, SVT:s inrikespolitiska kommentator, om svenskarnas dom över klimatpolitiken.

Klimattoppmötet som nu drar igång på måndagen i Brasilien pågår fram till 21 november och inför det har 1750 svenskarnas satt betyg på Sveriges klimatpolitik.

Hela 42 procent svarar att de tycker det är mycket viktigt att Sverige skär ner på utsläppen, och 32 procent anser att det är viktigt.

Bara 8 procent uppger att det inte alls är viktigt, och 17 procent menar att det inte är särskilt viktigt medan 1 procent har svarat vet ej.