Förtroendet är i princip kört i botten för svensk klimatpolitik inför starten av klimatmötet COP30 i Brasilien, visar en opinionsundersökning som SVT beställt.
Svenska folket sågar makthavarnas klimatpolitik
Mest läst i kategorin
Nu kan Norge svartlistas i USA
Norge kan svartlistas i USA. Varningen kommer från delstaten Florida och handlar om norska oljefonden och Israel. Norge har nu fått ett officiellt varningsbrev från Floridas förvaltningsmyndighet, Florida Board of Administration, rapporterar E24. Norge kan hamna på Floridas bojkottlista efter att oljefonden sålt sina aktier i 11 israeliska företag och uteslutit 6 företag med kopplingar …
Om en månad förbjuds sociala medier – stort misslyckande redan
Den 10 december förbjuds en rad sociala medier i Australien för barn- ungdomar under 16 år. Det råder dock fortfarande många frågetecken exakt hur unga ska kunna fråntas möjligheten att surfa på apparna och kritiker pratar om ett stort misslyckande. Australien är först ut i världen. En en månad, den 10 december, börjar det nya …
Pressad oljebransch, prisvärda resor och ekonomisk oro
Veckans mest lästa artiklar på Dagens PS handlar om ekonomisk oro, framtidens teknik och aktuella samhällshändelser – från VW:s nya elbil och smålägenheternas försäljningsoro till energikris och gränsoro vid Finland. Förlustskräcken växer – små lägenheter drabbas hårdastÄgare till små lägenheter oroar sig i större utsträckning för att tvingas sälja med förlust – marknaden för ettor …
Vem gömde skatten? Arkeologiskt mysterium under Berlin
En medeltida skatt har hittats under Berlins äldsta marknadsplats. Fyndet av silvermynt från 1200-talet väcker frågor om vem som gömde dem och varför de aldrig hämtades upp igen. Under Berlins historiska centrum har arkeologer gjort en oväntad upptäckt som väcker både fascination och frågor. Fyndet, som gjorts på stadens äldsta handelsplats, ger en sällsynt inblick …
Letade mask – fann 20 000 silvermynt
En man gick ut för att göra något så vardagligt som att gräva i jorden, men snubblade över en silverskatt som legat dold i århundraden. Det är inte varje dag man har turen att snubbla över lite guld, eller silver för den delen. Men en fiskare utanför Stockholm fick precis den upplevelsen när han gick …
Rapporten, som Indikator Opinion genomfört, visar en utbredd skepsis hos svenskarna för att politikerna ska klara att leva upp till Parisavtalet och hålla den globala uppvärmningen under 2 grader.
Det uppsatta målet att hålla uppvärmningen under 1,5 grader är redan passerat, enligt FN:s generalsekreterare och flera tunga klimatforskare och jorden uppges nu i stället vara på väg mot en global uppvärmning på höga 2,8 grader i slutet av seklet.
Missa inte: Regeringen skippar klimatmötet – kungaparet blir räddningen Realtid
Knutson: “Underbetyg åt politikerna”
”Det är ett underbetyg åt politikerna och det innebär att det är en oerhört svår utmaning”, säger Mats Knutson, SVT:s inrikespolitiska kommentator, om svenskarnas dom över klimatpolitiken.
Klimattoppmötet som nu drar igång på måndagen i Brasilien pågår fram till 21 november och inför det har 1750 svenskarnas satt betyg på Sveriges klimatpolitik.
Hela 42 procent svarar att de tycker det är mycket viktigt att Sverige skär ner på utsläppen, och 32 procent anser att det är viktigt.
Bara 8 procent uppger att det inte alls är viktigt, och 17 procent menar att det inte är särskilt viktigt medan 1 procent har svarat vet ej.
Senaste nytt
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Svensk klimatpolitik döms ut
På frågan hur stort förtroende var och en har för svensk klimatpolitik svarar 40 procent att det är ganska litet medan 24 procent uppger att förtroendet för det är mycket litet.
Ungefär var femte, 22 procent, säger sig ha stort förtroende för polisernas klimatarbete medan 11 procent inte har någon uppfattning i frågan.
Låga 3 procent svarar att de har mycket stort förtroende för svensk klimatpolitik.
Allt enligt SVT.
Läs även: Inför klimatmötet: Världen försöker desperat få till en deal DagensPS
Läs också: Dilemma – här vill landet överge klimatmålen DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt, även nedlagda Newzglobe och senare redaktionschef för News55. Har erfarenhet från Aftonbladet, Expressen, Sveriges Radio, lokalpress i Storstockholm och en rad landsortstidningar. Morgonredaktör med 18 års erfarenhet på Dagens PS inom Relevance Communication. Bevakningsområden: Börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik. Kontakta Ola Söderlund via [email protected]
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt, även nedlagda Newzglobe och senare redaktionschef för News55. Har erfarenhet från Aftonbladet, Expressen, Sveriges Radio, lokalpress i Storstockholm och en rad landsortstidningar. Morgonredaktör med 18 års erfarenhet på Dagens PS inom Relevance Communication. Bevakningsområden: Börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik. Kontakta Ola Söderlund via [email protected]
Senaste nytt
Optimismen sprider sig – men räntekylan kan snabbt slå till
Trots ljusare signaler varnar en expert för att hushållen är fortsatt räntekänsliga och att räntekylan snabbt kan slå till igen. Efter månader av stiltje börjar temperaturen stiga på bostadsmarknaden. Enligt SEB:s nya Boprisindikator ökar hushållens framtidstro, men bakom optimismen lurar en fortsatt sårbarhet. Missa inte: Svenska lånefesten över: “Hushåll kan behöva tänka om”. Dagens PS …
Airport divorce – den oväntade relationsräddaren
Lika absurt som charmigt. En ny trend verkar vara på uppsving hos frekventa resenärer. Det handlar om att medvetet ta ut skilsmässa på flygplatsen. Men bara för några timmar. Fenomenet kallas airport divorce och enligt förespråkarna är det det bästa sättet att starta en resa, utan drama och med maximal njutning. Konsten att utöva temporär …
Helikopterskandalen som kostade Norge 4 miljarder kronor
Norska NH90-helikoptrarna blev en katastrof – felfrekvensen var 40 gånger högre än planerat och miljardbelopp ska nu återbetalas. När Norge beställde NH90-helikoptrar 2001 kallades de ”försvarets nya stolthet”. Men verkligheten blev en rad misslyckanden. Leveranserna drog ut på tiden, underhållet tog orimligt mycket resurser, och helikoptrarna fungerade långt ifrån som tänkt. Försöken att få dem …
Så mycket pengar behöver du när du går i pension
De allra flesta får mindre pengar att röra sig med när de går i pension. Men hur stor inkomst behövs egentligen för att man ska klara sig som pensionär? En genomsnittlig pension ligger idag på omkring 22 000 kronor före skatt.? Men hur mycket pengar krävs för att man ska klara sig? Enligt beräkningar från …
Svenska folket sågar makthavarnas klimatpolitik
Förtroendet är i princip kört i botten för svensk klimatpolitik inför starten av klimatmötet COP30 i Brasilien, visar en opinionsundersökning som SVT beställt. Rapporten, som Indikator Opinion genomfört, visar en utbredd skepsis hos svenskarna för att politikerna ska klara att leva upp till Parisavtalet och hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Det uppsatta målet …