Svenska folket sågar makthavarnas klimatpolitik

En av många översvämningar som drabbat Sverige på senare år. I en ny mätning dömer svenskarna ut politikernas klimatpolitik kraftigt. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Förtroendet är i princip kört i botten för svensk klimatpolitik inför starten av klimatmötet COP30 i Brasilien, visar en opinionsundersökning som SVT beställt.

Rapporten, som Indikator Opinion genomfört, visar en utbredd skepsis hos svenskarna för att politikerna ska klara att leva upp till Parisavtalet och hålla den globala uppvärmningen under 2 grader.

Det uppsatta målet att hålla uppvärmningen under 1,5 grader är redan passerat, enligt FN:s generalsekreterare och flera tunga klimatforskare och jorden uppges nu i stället vara på väg mot en global uppvärmning på höga 2,8 grader i slutet av seklet.

Knutson: “Underbetyg åt politikerna”

”Det är ett underbetyg åt politikerna och det innebär att det är en oerhört svår utmaning”, säger Mats Knutson, SVT:s inrikespolitiska kommentator, om svenskarnas dom över klimatpolitiken.

Klimattoppmötet som nu drar igång på måndagen i Brasilien pågår fram till 21 november och inför det har 1750 svenskarnas satt betyg på Sveriges klimatpolitik.

Hela 42 procent svarar att de tycker det är mycket viktigt att Sverige skär ner på utsläppen, och 32 procent anser att det är viktigt.

Bara 8 procent uppger att det inte alls är viktigt, och 17 procent menar att det inte är särskilt viktigt medan 1 procent  har svarat vet ej.

Svensk klimatpolitik döms ut

På frågan hur stort förtroende var och en har för svensk klimatpolitik svarar 40 procent att det är ganska litet medan 24 procent uppger att förtroendet för det är mycket litet.

Ungefär var femte, 22 procent, säger sig ha stort förtroende för polisernas klimatarbete medan 11 procent inte har någon uppfattning i frågan.

Låga 3 procent svarar att de har mycket stort förtroende för svensk klimatpolitik.

Allt enligt SVT.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt, även nedlagda Newzglobe och senare redaktionschef för News55. Har erfarenhet från Aftonbladet, Expressen, Sveriges Radio, lokalpress i Storstockholm och en rad landsortstidningar. Morgonredaktör med 18 års erfarenhet på Dagens PS inom Relevance Communication. Bevakningsområden: Börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik. Kontakta Ola Söderlund via [email protected]

