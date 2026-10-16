Grönland förbereder ett förbud mot djuphavsbrytning. Det kan stoppa delar av de planer Donald Trump presenterat.
Stoppar Trump: Grönland förbjuder djuphavsbrytning
Det finns olja att hämta i Venezuela, det skrivs ett dieselavtal med Vladimir Putin och senast var beskedet att på Grönland är ”mängden lättillgänglig olja betydligt större än i nästan något annat land i världen”.
Det är förstås Donald Trump och en tilltagande desperation inför mellanårsvalet i november det handlar om.
I onsdags meddelade Trump att en omfattande satsning på olja, gas och mineraler från Grönland är på väg att inledas.
Beskedet hade allt – utom förankring i verkligheten.
”Trump låter desperat”, konstaterade korrespondenten Martin Selsøe Sørensen hos danska TV2.
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Stoppat nya licenser i fem år
Det finns ett avtal kring Grönland mellan Grönland, Danmark och USA men det är inte ens färdigbehandlat av det grönländska parlamentet än – och handlar inte om olja.
När det gäller olja och gas har grönländska regeringar stoppat nya licenser för olja och gas i mer än fem år, sedan 2021.
Orsakerna är framför allt att man hellre vill satsa på förnybar energi och skydda landets känsliga naturmiljöer.
Ett enda amerikanskt företag, Greenland Energy, innehar en sedan länge gällande licens för ett projekt på östra Grönland.
”De är inte på långa vägar redo att utvinna olja där än. Företaget har medgett att de saknar nödvändiga tillstånd och förstudier”, påpekade Sørensen.
”Propaganda inför valet”
Det handlar i stället om propaganda inför det amerikanska mellanårsvalet, konstaterade USA-kommentatorn Torsten Janson hos danska TV2.
”Donald Trump måste tala om för väljarna att läget snart kommer att förbättras. Därför har han vid flera tillfällen lyft fram det nya avtalet om att köpa rysk olja, och vi hör också gång på gång hur han talar om all olja som finns i Venezuela”, sade Janson.
Nu kan Donald Trump räkna in fler hinder på vägen mot grönländsk olja och naturtillgångar.
Grönlands parlament ger öns regering i uppdrag att utforma ett förbud mot djuphavsbrytning, skriver norska Adressa.
Parlamentet har enhälligt antagit ett förslag som ålägger regeringen att förbereda en sådan lagstiftning.
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Treårigt förbud – kan förlängas
Förslaget bygger på ett förbud till 31 december 2029, med möjlighet till förlängning i tvåårsperioder. Regeringen har meddelat att ett lagförslag ska presenteras i närtid.
Världsnaturfonden WWF är nöjd med beskedet, som man kallar ”ett viktigt steg i rätt riktning”. WWF Grönland påpekar att djuphavsbrytning kan skada havets ekosystem och den biologiska mångfalden.
Omröstningen i det grönländska parlamentet ägde rum torsdag, dagen efter Donald Trumps uttalande om att inleda prospektering efter olja, gas och mineraler på Grönland.
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