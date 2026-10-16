Stoppar Trump: Grönland förbjuder djuphavsbrytning

Det är förstås Donald Trump och en tilltagande desperation inför mellanårsvalet i november det handlar om.

I onsdags meddelade Trump att en omfattande satsning på olja, gas och mineraler från Grönland är på väg att inledas.

Beskedet hade allt – utom förankring i verkligheten.

”Trump låter desperat”, konstaterade korrespondenten Martin Selsøe Sørensen hos danska TV2.

”Trump är desperat”: Danmark avfärdar nytt Grönlands-utspel. Dagens PS

Stoppat nya licenser i fem år

Det finns ett avtal kring Grönland mellan Grönland, Danmark och USA men det är inte ens färdigbehandlat av det grönländska parlamentet än – och handlar inte om olja.

När det gäller olja och gas har grönländska regeringar stoppat nya licenser för olja och gas i mer än fem år, sedan 2021.

Orsakerna är framför allt att man hellre vill satsa på förnybar energi och skydda landets känsliga naturmiljöer.

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Ett enda amerikanskt företag, Greenland Energy, innehar en sedan länge gällande licens för ett projekt på östra Grönland.

”De är inte på långa vägar redo att utvinna olja där än. Företaget har medgett att de saknar nödvändiga tillstånd och förstudier”, påpekade Sørensen.

Nu fördömer alla Trump: ”Det här måste stoppas”. Dagens PS