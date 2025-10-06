Spelet är över: därför har Las Vegas tappat glansen

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

När lyxen blev för dyr för lycksökarna

För bara några år sedan gick det fortfarande att hitta ett schysst hotellrum på Strippen för drygt hundra dollar. Nu ligger snittpriset på över 160. Lägg därtill “resort fees” på 50 dollar natten – för internet, handdukar och en pool du aldrig hinner besöka – och du har plötsligt en långweekend som kostar som en Thailandsresa.

Restaurangerna är inte bättre. Caesars Palace har ersatt sina 29-dollar-bufféer med en 90-dollar-variant som heter Bacchanal. Maten är säkert god, men man saknar ändå de gamla tiderna när man kunde frossa i shrimp cocktail och banana pudding utan att behöva pantsätta vigselringen.

“Vi blev lite för aggressiva,” medger Sean McBurney, kommersiell chef på Caesars Entertainment. Översatt från Vegas-språk betyder det: Vi tog chansen att höja priserna så länge folk var glada efter pandemin. Nu är de inte lika glada längre.

Den enda platsen på jorden där det är socialt accepterat att dricka champagne till frukost – och förlora bilen till lunch. (Foto: Pixabay)

Turisttorkan

På gatorna märks det: färre köer, färre skrålande brudar i tiaror, fler lediga bord vid pokerborden. Vid Venetian flyter gondolerna fram utan passagerare. Vid Fremont Street står gatuartisterna och torkar svetten utan publik.

Även kaféägaren Lane Olson i downtown suckar. Hans ställe PublicUs var tidigare knökfullt till lunch, nu gapar flera bord tomma. “Det här hade varit fullt för ett år sen,” säger han medan han räknar dagens kassa.

Priserna har inte bara skrämt bort amerikaner. Internationellt har den starka dollarn, tullar och politiska slitningar fått effekten att färre vågar eller orkar resa till USA.

Varje blinkande ljus på Strippen är någon annans livsbesparing. (Foto: AP)

Kanadensarna stannar hemma

Förut var Las Vegas kanadensarnas andra hem – det fanns fler maple leaf-tatueringar än neonljus på Fremont Street. Men efter att relationen mellan Trump-administrationen och Ottawa frusit till is har antalet besökare från Kanada minskat med nästan arton procent. Det betyder runt 280 000 färre turister på ett år.

Steve Hill, stadens turistchef, har till och med rest till Kanada för att “be om ursäkt och locka tillbaka familjen”. PR-offensiven fortsätter i Hongkong, men än så länge hjälper inte “Welcome to Fabulous Las Vegas”-kampanjen särskilt mycket.

Vegas är som en buffé – man borde veta när man ska sluta, men gör det aldrig. (Foto: Wikipedia)

Världens dyraste party

Samtidigt har staden fastnat i lyxträsket. Arenan Sphere, en jättelik lysande boll som kostade två miljarder dollar, tar mellan 100 och 350 dollar för att visa Trollkarlen från Oz. En biljett till Raiders-matchen i Allegiant Stadium? Minst 297 dollar.

“Las Vegas kämpar med sin vision,” säger byggchefen Guy Martin, som tycker att alla gnällspikar borde tänka på att någon måste betala för all glans. Han kallar det inte girighet utan matematik.

Men för de flesta vanliga besökare börjar matematiken kännas som magi: hur lyckas man spendera en halv månadslön på två dagar utan att ens spela bort den?

Här är till och med luften programmerad att lukta optimism. (Foto: AP)

Från hasard till hockey

Staden har alltid varit snabb att byta identitet. På 1950-talet var det gangstrar, på 1970-talet Elvis och Rat Pack, på 1990-talet bufféer och billig lyx. Nu försöker Vegas bli sportstad: Golden Knights, Raiders, Aces och snart baseball-laget A’s.

Men sportturismen räcker inte för att fylla hotellen. Spelintäkterna, som en gång var själva motorn, står nu för mindre än hälften av stadens inkomster. Onlinespel, laglig betting och allmän ekonomisk oro gör att folk hellre spelar hemifrån än på Strippen.

De trogna återvänder ändå

Mary och José Reyes från Texas kommer ändå två gånger om året. De promenerar genom Neon Museum och pekar på gamla skyltar från Flamingo och Stardust med nostalgi i rösten.

“För oss är det fortfarande samma stad,” säger Mary till NY Times. “Det är vårt andra hem.”

Och kanske är det just det som håller Vegas vid liv – de trogna, de romantiska, de som fortfarande tror att turen finns bakom nästa slotmaskin.

Här spelar du inte för att vinna, du spelar för att glömma vad hotellrummet kostade. (Foto: AP)

När det glittrar i mörkret

För samtidigt som Las Vegas blöder turister, fortsätter den att trolla. Få platser kan slå en promenad längs Strippen när solen går ner och hela öknen glöder i neon. Sphere blinkar som ett rymdskepp, Bellagios fontäner dansar och på Fremont Street spelar coverband “Viva Las Vegas” för de få som stannat kvar.

Staden är inte död – bara lite bakfull.

Perfect Weekend Guide: Tre roliga mellanklasshotell i Las Vegas

Ett hotell för dig som tror att ‘lagom’ är ett svenskt skällsord.

1. The LINQ Hotel + Experience

Mittemellan Caesars Palace och Flamingo ligger detta moderna partyhotell med pool, barer och direkt utsikt mot det gigantiska pariserhjulet High Roller. Rummen är små men smarta, och du bor mitt i smeten utan att ruinera dig. Perfekt för kompisgäng eller par som vill ha puls men också kunna sova (något).

Perfekt balans mellan party och paus. Eataly nedanför räddar varje baksmälla.

Perfekt balans mellan party och paus. Eataly nedanför räddar varje baksmälla.

2. Park MGM

Det mest vuxna hotellet i mellanklassen – helt rökfritt, stilrent och med bra restauranger som Eataly och Best Friend by Roy Choi. Nära T-Mobile Arena för sport och konserter. Priserna ligger ofta under 200 dollar, vilket numera är rena fyndet i Vegas.

Perfekt balans mellan party och paus. Eataly nedanför räddar varje baksmälla.

3. Virgin Hotels Las Vegas

Ett färgstarkt alternativ bortom Strippen som lyckas kombinera stil med rimliga priser. Här finns flera restauranger, ett enormt poolområde med strandkänsla och – hör och häpna – inga resortavgifter. Rummen är snyggt designade med retrovibbar och minibar till normalpris. Passar perfekt för den som vill ha Vegas utan att bli rånad av Vegas.

ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com.

Källa: New York Times, Las Vegas Convention and Visitors Authority, UNLV Center for Business and Economic Research.

Vill du läsa mer om nöjen och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Så blir du blåst på flyget – och knepen för att få pengarna tillbaka och Resa till USA kan bli krångligare – nya regler om kön i passet.





