Las Vegas brukade vara staden där allt var möjligt – giftermål på fyllan, miljonvinster på snurr och bufféer som aldrig tog slut. Nu är det mest kreditkortet som går varmt. Turisterna sviker, priserna skenar och Elvis-imitatörerna börjar fundera på karriärbyte. Spelet är över – åtminstone för stunden.
Spelet är över: därför har Las Vegas tappat glansen
Mest läst i kategorin
Frankrike i fritt fall – kaos i Europas näst största ekonomi
Frankrike går mot någon slags rekord i avhoppade premiärministrar. Mindre än en månad efter att han fick jobbet lämnar han nu sin post. Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu lämnar sin post, rapporterar AFP. Enligt ett uttalande från Élyséepalatset har president Emmanuel Macron godkänt Lecornus avskedsansökan, skriver Le Monde. Han var den femte franska premiärministern på mindre …
Regeringsanställdas mejl kapas i stor politisk strid
Amerikanska myndigheter utnyttjar en regeringsnedstängning för att sprida partipolitiska budskap. Anställdas autosvar ändras i strid med lagen. En politisk strid om budgeten har återigen resulterat i en nedstängning av delar av USA:s statsapparat. Detta har lett till att flertalet statligt anställda har tvingats vara permitterade. Det som däremot sticker ut denna gång är de politiskt …
Europas glaciärer smälter bort framför våra ögon
Att världens glaciärer snabbt smälter är ingen nyhet men ibland blir det extra tydligt när utvecklingen visas genom bildbevis. I Schweiz har många glaciärer försvunnit nästan helt. Precis som på många andra håll i världen smälter glaciärerna i Schweiz snabbt genom ett allt varmare klimat. Mäter utvecklingen av glaciärer Matthias Huss på Glacier Monitoring in …
Vår mat förstör planeten – och Europa tittar bort
Även om världen slutade använda kol, olja och gas i morgon skulle vår mat fortfarande värma upp jorden över 1,5 grader, menar en ny global rapport. Målet är att hålla global uppvärmning inom 1,5 grader. Det går sådär med den saken. 2024 blev det varmaste året som hittills har uppmätts och under 2025 fick vi …
Tickande bomb riskerar förgifta Östersjön
1,6 miljoner ton ammunition ruttnar på Östersjöns och Nordsjöns bottnar. Skräpet från andra världskriget är en tickande bomb. När höljena rostar släpper de ut kemikalier som sakta förgiftar haven. Dirk Schoenen rör sig långsamt ned i mörkret. Tystnaden är kompakt. Det enda som hörs är de egna komprimerade andetagen genom dykarhjälmen. På den dyiga bottnen …
Från öken till överpris
Las Vegas byggdes på drömmar, neon och en rejäl dos whisky. Här kunde du förr bli gift, ruinerad och lycklig – allt på en och samma natt. Men 2025 är tonen annorlunda. Staden som överlevt både maffian, Elvis och pandemin håller just nu på att få baksmälla.
Enligt Las Vegas Convention and Visitors Authority har besökssiffrorna fallit med elva procent det senaste året. Och i en stad där varenda neonljus drivs av turister är det lika med katastrof.
Elvis-imitatören Mark Rumpler, 66, har stått vid det ikoniska “Welcome to Fabulous Las Vegas”-skylten i nästan två decennier. Hans diagnos är enkel: “Det är tufft. Riktigt tufft.”
Och när till och med Elvis säger det, då vet man att det är allvar, rapporterar NY Times.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
När lyxen blev för dyr för lycksökarna
För bara några år sedan gick det fortfarande att hitta ett schysst hotellrum på Strippen för drygt hundra dollar. Nu ligger snittpriset på över 160. Lägg därtill “resort fees” på 50 dollar natten – för internet, handdukar och en pool du aldrig hinner besöka – och du har plötsligt en långweekend som kostar som en Thailandsresa.
Restaurangerna är inte bättre. Caesars Palace har ersatt sina 29-dollar-bufféer med en 90-dollar-variant som heter Bacchanal. Maten är säkert god, men man saknar ändå de gamla tiderna när man kunde frossa i shrimp cocktail och banana pudding utan att behöva pantsätta vigselringen.
“Vi blev lite för aggressiva,” medger Sean McBurney, kommersiell chef på Caesars Entertainment. Översatt från Vegas-språk betyder det: Vi tog chansen att höja priserna så länge folk var glada efter pandemin. Nu är de inte lika glada längre.
Turisttorkan
På gatorna märks det: färre köer, färre skrålande brudar i tiaror, fler lediga bord vid pokerborden. Vid Venetian flyter gondolerna fram utan passagerare. Vid Fremont Street står gatuartisterna och torkar svetten utan publik.
Även kaféägaren Lane Olson i downtown suckar. Hans ställe PublicUs var tidigare knökfullt till lunch, nu gapar flera bord tomma. “Det här hade varit fullt för ett år sen,” säger han medan han räknar dagens kassa.
Priserna har inte bara skrämt bort amerikaner. Internationellt har den starka dollarn, tullar och politiska slitningar fått effekten att färre vågar eller orkar resa till USA.
Kanadensarna stannar hemma
Förut var Las Vegas kanadensarnas andra hem – det fanns fler maple leaf-tatueringar än neonljus på Fremont Street. Men efter att relationen mellan Trump-administrationen och Ottawa frusit till is har antalet besökare från Kanada minskat med nästan arton procent. Det betyder runt 280 000 färre turister på ett år.
Steve Hill, stadens turistchef, har till och med rest till Kanada för att “be om ursäkt och locka tillbaka familjen”. PR-offensiven fortsätter i Hongkong, men än så länge hjälper inte “Welcome to Fabulous Las Vegas”-kampanjen särskilt mycket.
Världens dyraste party
Samtidigt har staden fastnat i lyxträsket. Arenan Sphere, en jättelik lysande boll som kostade två miljarder dollar, tar mellan 100 och 350 dollar för att visa Trollkarlen från Oz. En biljett till Raiders-matchen i Allegiant Stadium? Minst 297 dollar.
“Las Vegas kämpar med sin vision,” säger byggchefen Guy Martin, som tycker att alla gnällspikar borde tänka på att någon måste betala för all glans. Han kallar det inte girighet utan matematik.
Men för de flesta vanliga besökare börjar matematiken kännas som magi: hur lyckas man spendera en halv månadslön på två dagar utan att ens spela bort den?
Från hasard till hockey
Staden har alltid varit snabb att byta identitet. På 1950-talet var det gangstrar, på 1970-talet Elvis och Rat Pack, på 1990-talet bufféer och billig lyx. Nu försöker Vegas bli sportstad: Golden Knights, Raiders, Aces och snart baseball-laget A’s.
Men sportturismen räcker inte för att fylla hotellen. Spelintäkterna, som en gång var själva motorn, står nu för mindre än hälften av stadens inkomster. Onlinespel, laglig betting och allmän ekonomisk oro gör att folk hellre spelar hemifrån än på Strippen.
Framtidens flygplats: ansiktet blir ditt boardingkort
Framtidens flygplats ser mer ut som sci-fi än charterkaos. En ny global rapport visar att sju av tio resenärer hellre använder ansiktsigenkänning.
De trogna återvänder ändå
Mary och José Reyes från Texas kommer ändå två gånger om året. De promenerar genom Neon Museum och pekar på gamla skyltar från Flamingo och Stardust med nostalgi i rösten.
“För oss är det fortfarande samma stad,” säger Mary till NY Times. “Det är vårt andra hem.”
Och kanske är det just det som håller Vegas vid liv – de trogna, de romantiska, de som fortfarande tror att turen finns bakom nästa slotmaskin.
När det glittrar i mörkret
För samtidigt som Las Vegas blöder turister, fortsätter den att trolla. Få platser kan slå en promenad längs Strippen när solen går ner och hela öknen glöder i neon. Sphere blinkar som ett rymdskepp, Bellagios fontäner dansar och på Fremont Street spelar coverband “Viva Las Vegas” för de få som stannat kvar.
Staden är inte död – bara lite bakfull.
Perfect Weekend Guide: Tre roliga mellanklasshotell i Las Vegas
1. The LINQ Hotel + Experience
Mittemellan Caesars Palace och Flamingo ligger detta moderna partyhotell med pool, barer och direkt utsikt mot det gigantiska pariserhjulet High Roller. Rummen är små men smarta, och du bor mitt i smeten utan att ruinera dig. Perfekt för kompisgäng eller par som vill ha puls men också kunna sova (något).
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com.
2. Park MGM
Det mest vuxna hotellet i mellanklassen – helt rökfritt, stilrent och med bra restauranger som Eataly och Best Friend by Roy Choi. Nära T-Mobile Arena för sport och konserter. Priserna ligger ofta under 200 dollar, vilket numera är rena fyndet i Vegas.
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com.
3. Virgin Hotels Las Vegas
Ett färgstarkt alternativ bortom Strippen som lyckas kombinera stil med rimliga priser. Här finns flera restauranger, ett enormt poolområde med strandkänsla och – hör och häpna – inga resortavgifter. Rummen är snyggt designade med retrovibbar och minibar till normalpris. Passar perfekt för den som vill ha Vegas utan att bli rånad av Vegas.
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com.
Källa: New York Times, Las Vegas Convention and Visitors Authority, UNLV Center for Business and Economic Research.
Vill du läsa mer om nöjen och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Så blir du blåst på flyget – och knepen för att få pengarna tillbaka och Resa till USA kan bli krångligare – nya regler om kön i passet.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Frankrike i fritt fall – kaos i Europas näst största ekonomi
Frankrike går mot någon slags rekord i avhoppade premiärministrar. Mindre än en månad efter att han fick jobbet lämnar han nu sin post. Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu lämnar sin post, rapporterar AFP. Enligt ett uttalande från Élyséepalatset har president Emmanuel Macron godkänt Lecornus avskedsansökan, skriver Le Monde. Han var den femte franska premiärministern på mindre …
Bankerna går sin egen väg efter Riksbankens sänkning
Riksbanken har sänkt räntan, men hushållen märker inte hela sänkningen i plånboken. Så här förklarar experterna varför bankerna håller igen. Den 23 september valde en oenig direktion att sänka Sveriges styrränta till 1,75 procent. Sänkningen på 25 punkter (0,25 procentenheter) var årets fjärde. Sänkningen gäller från och med 1 oktober. Men bankernas svar har varit …
Författaren: Så ska du spendera dina pengar
Författaren Morgan Housel är tillbaka med en bok om något han menar de flesta misslyckas med: att använda sina pengar på "rätt sätt". När hans förra bok The Psychology of Money slog igenom 2020 förändrade den hur miljontals människor såg på sparande och investeringar.? Nu vill Morgan Housel ta itu med nästa stora blindfläck: hur …
Nu säljs Cartierchefens unika Ferrari från 1963
1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, form och finess i samma chassi. Den senaste bilen från Bernard Fornas samling är nu på väg ut på auktion. Här visas varför Lusso fortfarande är den civiliserade grand tourern som får purister att le och designers att nicka instämmande. Detta unika exemplar finns hos auktionshuset Bonhams med en …
Spelet är över: därför har Las Vegas tappat glansen
Las Vegas brukade vara staden där allt var möjligt – giftermål på fyllan, miljonvinster på snurr och bufféer som aldrig tog slut. Nu är det mest kreditkortet som går varmt. Turisterna sviker, priserna skenar och Elvis-imitatörerna börjar fundera på karriärbyte. Spelet är över – åtminstone för stunden. Från öken till överpris Las Vegas byggdes på …