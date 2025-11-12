Det råder akut läkarbrist i flera ryska regioner. Nu ska en ny lag råda bot på det genom att tvinga unga läkare att arbeta på statliga sjukhus.
Akut läkarbrist i Ryssland – tvingas införa sovjetisk lag
Rysslands parlament har röstat igenom ett lagförslag som innebär att nyutexaminerade läkare återigen måste arbeta i statliga sjukhus och kliniker under flera år.
Syftet är att möta den växande personalbristen i landets offentliga sjukvård.
Det är en ordning som delvis återupplivar en praxis från Sovjettiden, skriver The Moscow Times.
Kan bli dyrt
Lagförslaget innebär att studenter som tar examen från medicinska universitet ska fullgöra en period av obligatorisk tjänstgöring på statliga vårdinrättningar som omfattas av det offentliga sjukförsäkringssystemet.
Tjänstgöringen ska fungera som en form av handledning, och hälsoministeriet får ansvar för att avgöra vilka studenter som omfattas samt hur lång perioden ska vara.
De som vägrar delta riskerar att få betala dyrt. Studenter vars utbildning finansierats av staten mot löfte om offentlig tjänstgöring måste återbetala utbildningskostnaden och dessutom betala en kraftig straffavgift.
Stor läkarbrist
Även de som bekostat sina egna studier kan drabbas genom att deras medicinska legitimation tillfälligt upphävs.
Om lagen godkänns av federationsrådet och undertecknas av president Vladimir Putin träder den i kraft den 1 mars 2026 och gäller för läkare som tar examen från och med det året.
Bakgrunden är ett akut underskott på vårdpersonal. Enligt officiella uppgifter saknas drygt 23 000 läkare och över 60 000 vårdmedarbetare runtom i landet.
Oro har vädrats
Situationen är särskilt svår i glesbygdsregioner i Ryssland där få unga läkare vill ha tjänster med låga löner, begränsade resurser och dåligt bostadsutbud.
Förespråkare menar att reformen ska bidra till att jämna ut tillgången till vårdpersonal mellan stad och landsbygd, men flera parlamentariker har uttryckt oro över att systemet kan få motsatt effekt.
Kritiker varnar för att unga läkare kan avskräckas från att utbilda sig inom medicin om de tvingas arbeta flera år på platser utan tillräckligt stöd, boende eller utvecklingsmöjligheter.
Har anor från Sovjet
Under Sovjettiden tilldelades nyutexaminerade läkare tjänster i statliga vårdinrättningar under tre till fem år innan de kunde söka sig vidare.
Det nya systemet väntas i stort följa samma modell, men i en moderniserad form anpassad till dagens administrativa struktur.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
