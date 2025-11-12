Akut läkarbrist i Ryssland – tvingas införa sovjetisk lag

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Rysslands parlament har röstat igenom ett lagförslag som innebär att nyutexaminerade läkare återigen måste arbeta i statliga sjukhus och kliniker under flera år.

Syftet är att möta den växande personalbristen i landets offentliga sjukvård.

Det är en ordning som delvis återupplivar en praxis från Sovjettiden, skriver The Moscow Times.

Kan bli dyrt

Lagförslaget innebär att studenter som tar examen från medicinska universitet ska fullgöra en period av obligatorisk tjänstgöring på statliga vårdinrättningar som omfattas av det offentliga sjukförsäkringssystemet.

Tjänstgöringen ska fungera som en form av handledning, och hälsoministeriet får ansvar för att avgöra vilka studenter som omfattas samt hur lång perioden ska vara.

De som vägrar delta riskerar att få betala dyrt. Studenter vars utbildning finansierats av staten mot löfte om offentlig tjänstgöring måste återbetala utbildningskostnaden och dessutom betala en kraftig straffavgift.