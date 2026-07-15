USA är på väg att slopa sommar- och vintertid och istället köra på samma tid året runt. Det skulle även påverka tidsskillnaderna till resten av världen.
Snart kan tidsskillnaden mellan Sverige och USA bli mindre
Representanthuset i USA har röstat för att göra sommartiden permanent genom att anta det så kallade Sunshine Protection Act.
Förslaget fick brett stöd över partigränserna och innebär att amerikaner inte längre skulle behöva ställa om klockan två gånger om året.
Lagförslaget antogs med röstsiffrorna 308 mot 117.
Trump vill avskaffa det
Nästa steg är behandling i senaten, där ett liknande lagförslag redan har lagts fram. Det är troligt om än inte helt klart att förslaget kommer att få tillräckligt stöd för att bli lag, skriver BBC.
Frågan har under flera år samlat både republikanska och demokratiska politiker.
President Donald Trump har tidigare lovat att avskaffa de halvårsvisa tidsomställningarna och har beskrivit systemet som onödigt och kostsamt.
Om lagförslaget går igenom skulle USA behålla den tid som i dag gäller mellan mars och november året runt.
För svensk del skulle det innebära en skillnad på vintern när det blir fem timmars skillnad till östkusten. På sommaren blir det däremot ingen skillnad.
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Ville spara energi
Det innebär ljusare kvällar även under vinterhalvåret, men samtidigt senare soluppgångar under de mörkaste månaderna.
Systemet med sommartid infördes i USA under första världskriget för att spara energi genom att bättre utnyttja dagsljuset.
Efter krigsslutet avskaffades ordningen, bland annat efter kritik från jordbruket, men den återinfördes under andra världskriget. Sedan 1966 regleras tidsomställningarna genom federal lagstiftning.
Alla delar av USA följer dock inte dagens system. Delstaterna Hawaii och Arizona samt de amerikanska territorierna Puerto Rico och Jungfruöarna har valt att stå utanför sommartiden och använder samma tid året om.
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Ger mörkare morgnar
Debatten om permanent sommartid är långt ifrån avgjord.
Förespråkare lyfter fram att slopade tidsomställningar skulle förenkla vardagen, minska störningar i arbetsliv och resande samt eliminera de problem som uppstår när klockorna ställs om varje vår och höst.
Motståndare pekar däremot på att permanenta sommartider skulle ge betydligt mörkare vintermorgnar, vilket kan öka riskerna i trafiken och påverka skolelever och arbetspendlare.
Flera forskare har också framhållit att mer dagsljus på morgonen kan gynna människors sömn och dygnsrytm.
Internationellt är sommartid långt ifrån standard. Enligt Pew Research Center använder endast omkring en tredjedel av världens länder någon form av tidsomställning, och de flesta finns i Europa, däribland Sverige.
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