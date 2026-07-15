Snart kan tidsskillnaden mellan Sverige och USA bli mindre

Ville spara energi

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Det innebär ljusare kvällar även under vinterhalvåret, men samtidigt senare soluppgångar under de mörkaste månaderna.

Systemet med sommartid infördes i USA under första världskriget för att spara energi genom att bättre utnyttja dagsljuset.

Efter krigsslutet avskaffades ordningen, bland annat efter kritik från jordbruket, men den återinfördes under andra världskriget. Sedan 1966 regleras tidsomställningarna genom federal lagstiftning.

Alla delar av USA följer dock inte dagens system. Delstaterna Hawaii och Arizona samt de amerikanska territorierna Puerto Rico och Jungfruöarna har valt att stå utanför sommartiden och använder samma tid året om.

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Ger mörkare morgnar

Debatten om permanent sommartid är långt ifrån avgjord.

Förespråkare lyfter fram att slopade tidsomställningar skulle förenkla vardagen, minska störningar i arbetsliv och resande samt eliminera de problem som uppstår när klockorna ställs om varje vår och höst.

Motståndare pekar däremot på att permanenta sommartider skulle ge betydligt mörkare vintermorgnar, vilket kan öka riskerna i trafiken och påverka skolelever och arbetspendlare.

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Flera forskare har också framhållit att mer dagsljus på morgonen kan gynna människors sömn och dygnsrytm.

Internationellt är sommartid långt ifrån standard. Enligt Pew Research Center använder endast omkring en tredjedel av världens länder någon form av tidsomställning, och de flesta finns i Europa, däribland Sverige.

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