Miljontals småföretagare i USA riskerar att drabbas av fördubblade sjukförsäkringskostnader när stödet från Obamacare löper ut. Budgetkaoset i Washington har skapat oro i hela sektorn och många fruktar att de inte klarar sig utan subventionerna.
Småföretag pressas av sjukförsäkringschock –”Vi har inte råd"
Mest läst i kategorin
Regeringen vill strypa utflödet av brottspengar
Snart kommer det bli olagligt att föra ut stora summor i smyg från Sverige. Regeringen tar beslut om skärpta regler i dag. Regeringen vill skärpa lagarna om utförsel av kontanter mellan EU-länder. Med förslaget kommer det att bli olagligt att föra ut 10 000 euro eller mer till EU-länder, utan att du inte anmält det …
Inför klimatmötet: Världen försöker desperat få till en deal
Klimatmötet i Brasilien sätter igång inom kort och världens länder försöker nu desperat komma fram till lösningar. Än så länge ser det dock ut som ett misslyckat försök till en deal. COP30 pågår från 10 november i Brasilien. 1,5 graders minskning Ett av de största diskussionsämnena under klimatmötet kommer vara målet att hålla den globala …
Svårare att bli blåst online med ny lag
Regeringen vill förstärka konsumentskyddet när det gäller avtal som ingås online. ”Konsumenter ska kunna begära tydligare information vid köp av finansiella tjänster”, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M). Enligt ett pressmeddelande från Regeringen har en lagrådsremiss som handlar om förstärkning av konsumentskyddet för avtal som sker online lämnats in. Nya tider tvingar fram lag Lagförslaget är …
Forskare slår larm: Gamla kolgruvor läcker koldioxid i generationer
Övergivna kolgruvor i Pennsylvania har stått tomma i årtionden, men nya mätningar visar att utsläppen inte upphörde med gruvdriften. Koldioxid fortsätter att läcka ut långt efter att arbetet tystnat. I USA:s historiska kolbälte har forskare återvänt till övergivna kolgruvor som länge legat i glömska. Där, långt under marken, har de upptäckt något som kan förändra …
JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till
Sverige trappar upp charmoffensiven mot Kanada – kungen tar täten när Saab och Bombardier diskuterar gemensam produktion av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Kanadas relation med USA har blivit oerhört frostig sedan Donald Trump tillträdde som president i början av året och började lägga tullar på USA:s handelspartners. Som en följd av detta har Kanada börjat …
Under pandemin införde USA tillfälliga skattekrediter och subventioner inom Affordable Care Act (ACA), mer känd som Obamacare. Syftet var att hålla premierna nere för hushåll och småföretag.
Men om kongressen inte förlänger stödet innan årsskiftet kan premierna stiga med upp till 100 procent, skriver Fortune.
“Det är redan väldigt dyrt att leva här, och om försäkringspremien fördubblas kommer det helt enkelt inte att vara möjligt för många. De kommer helt enkelt att stå utan försäkring”, säger Ashleigh Tucker, småföretagare i Durango Colorado till Washington Post.
Läs även: USA:s politiska kaos triggar guldrush
“Jag vet verkligen inte vad jag ska göra”
Flera småföretagare säger att de inte skulle klara sig utan stödet.
”Utan den statliga försäkringsmarknaden skulle jag betala över 1 200 dollar i månaden. Med skattekrediten betalar jag 772. Om den försvinner vet jag verkligen inte vad jag ska göra”, säger Stacya Silverman, småföretagare i Seattle, till senator Patty Murrays kontor.
Enligt Kaiser Family Foundation omfattar ACA-marknaden omkring 10 miljoner amerikaner, varav hälften är egenföretagare eller anställda i små företag.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Småföretag pressas av politisk kris i Washington
Bakgrunden till oron är den utdragna budgetkrisen i den amerikanska kongressen. Förhandlingarna om nästa års statsbudget har fastnat, och frågan om huruvida ACA-subventionerna ska förlängas har blivit en politisk tvistefråga.
Samtidigt riskerar regeringsnedstängningen, shutdown, att förvärrar situationen, med risk för att beslutet skjuts upp ytterligare.
Nu varnar senator Patty Murray i ett pressmeddelande för att:
”Kostnaderna för sjukvård är på väg att mer än fördubblas för många familjer, och småföretagen kommer att vara bland de som drabbas hårdast.”
USA:s situation visar hur snabbt politisk oenighet kan slå mot småföretag. För svenska företagare blir lärdomen tydlig, stabila trygghetssystem är avgörande för att våga driva och växa företag.
Missa inte: Bank-vd: ”Sjukdomskänsla” hotar USA:s ekonomi
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Kim Kardashians rättsdrama totalsågas: "Det sämsta som någonsin gjorts"
När Kim Kardashian klev in i rollen som skilsmässoadvokat i Ryan Murphys nya serie All’s Fair var förväntningarna skyhöga. Serien, som hade premiär på Disney+ och Hulu i veckan, beskrivs som ett stjärnspäckat rättsdrama om kvinnlig styrka, glamour och intriger i Los Angeles. Resultatet, menar kritikerna, blev i stället ett haveri av bibliska proportioner. Så …
Hyresgästen sänkte sin hyra när värden höjde
Mannen tog sig friheten att dra av för både det ena och det andra när hyresvärden höjde hyran och betalade endast vad han ansåg var rimligt. Det började med att hyresvärden 2023 ville höja hyran till 5 750 kronor, men det vägrade den 68-årige mannen att gå med på och köpslog då med sin värd …
Då går du miste om extra pengar i pensionen
Många pensionärer går miste om en extra slant varje månad. Det handlar om det så kallade inkomstpensionstillägget. Tillägget är främst till för personer som arbetat länge men haft låg lön, berättar Monica Zettervall i en intervju med News55. Men det finns en gräns för hur mycket – eller lite – man får ha i pension …
Budgetturisterna flyr Mallorca, lyxresenärerna checkar in
När tyskarna packar sina charterväskor för sista gången och britterna byter sangrian mot ouzo i Grekland, jublar Mallorcas hotellägare i smyg. Ön som en gång byggde sin rikedom på otaliga solstolar och billig sangria gör nu allt för att locka färre – men rikare – gäster. Strategin att bli Medelhavets premiumparadis börjar ge resultat. Från …
Bankerna svänger – försvarsfonder nytt hett mode
Svenska banker gör en helomvändning. På bara några år har försvar gått från att vara en etisk gråzon till att bli det hetaste temat på fondmarknaden. Nu lanserar storbankerna sina egna försvarsfonder. På bara några år har det som tidigare var tabu i finansvärlden blivit en av årets största trender. Svenska storbanker som SEB, Swedbank …