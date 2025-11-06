Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Småföretag pressas av sjukförsäkringschock –”Vi har inte råd"

Småföretagare i USA riskerar att stänga när sjukförsäkringskostnaderna ökar. (Foto: Eric Gay/AP och Unsplash)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Miljontals småföretagare i USA riskerar att drabbas av fördubblade sjukförsäkringskostnader när stödet från Obamacare löper ut. Budgetkaoset i Washington har skapat oro i hela sektorn och många fruktar att de inte klarar sig utan subventionerna.

Under pandemin införde USA tillfälliga skattekrediter och subventioner inom Affordable Care Act (ACA), mer känd som Obamacare. Syftet var att hålla premierna nere för hushåll och småföretag.

Men om kongressen inte förlänger stödet innan årsskiftet kan premierna stiga med upp till 100 procent, skriver Fortune.

“Det är redan väldigt dyrt att leva här, och om försäkringspremien fördubblas kommer det helt enkelt inte att vara möjligt för många. De kommer helt enkelt att stå utan försäkring”, säger Ashleigh Tucker, småföretagare i Durango Colorado till Washington Post.

“Jag vet verkligen inte vad jag ska göra”

Flera småföretagare säger att de inte skulle klara sig utan stödet.

”Utan den statliga försäkringsmarknaden skulle jag betala över 1 200 dollar i månaden. Med skattekrediten betalar jag 772. Om den försvinner vet jag verkligen inte vad jag ska göra”, säger Stacya Silverman, småföretagare i Seattle, till senator Patty Murrays kontor.

Senator Patty Murray. (Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT)

Enligt Kaiser Family Foundation omfattar ACA-marknaden omkring 10 miljoner amerikaner, varav hälften är egenföretagare eller anställda i små företag.

Småföretag pressas av politisk kris i Washington

Bakgrunden till oron är den utdragna budgetkrisen i den amerikanska kongressen. Förhandlingarna om nästa års statsbudget har fastnat, och frågan om huruvida ACA-subventionerna ska förlängas har blivit en politisk tvistefråga.

Samtidigt riskerar regeringsnedstängningen, shutdown, att förvärrar situationen, med risk för att beslutet skjuts upp ytterligare.

Nu varnar senator Patty Murray i ett pressmeddelande för att:

”Kostnaderna för sjukvård är på väg att mer än fördubblas för många familjer, och småföretagen kommer att vara bland de som drabbas hårdast.”

Budgetkrisen i USA:s kongress hotar småföretag. (Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT)

USA:s situation visar hur snabbt politisk oenighet kan slå mot småföretag. För svenska företagare blir lärdomen tydlig, stabila trygghetssystem är avgörande för att våga driva och växa företag.

EkonomiSmåföretagUSA
Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

