Småföretag pressas av sjukförsäkringschock –”Vi har inte råd"

Under pandemin införde USA tillfälliga skattekrediter och subventioner inom Affordable Care Act (ACA), mer känd som Obamacare. Syftet var att hålla premierna nere för hushåll och småföretag.

Men om kongressen inte förlänger stödet innan årsskiftet kan premierna stiga med upp till 100 procent, skriver Fortune.

“Det är redan väldigt dyrt att leva här, och om försäkringspremien fördubblas kommer det helt enkelt inte att vara möjligt för många. De kommer helt enkelt att stå utan försäkring”, säger Ashleigh Tucker, småföretagare i Durango Colorado till Washington Post.

“Jag vet verkligen inte vad jag ska göra”

Flera småföretagare säger att de inte skulle klara sig utan stödet.

”Utan den statliga försäkringsmarknaden skulle jag betala över 1 200 dollar i månaden. Med skattekrediten betalar jag 772. Om den försvinner vet jag verkligen inte vad jag ska göra”, säger Stacya Silverman, småföretagare i Seattle, till senator Patty Murrays kontor.

Senator Patty Murray. (Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT)

Enligt Kaiser Family Foundation omfattar ACA-marknaden omkring 10 miljoner amerikaner, varav hälften är egenföretagare eller anställda i små företag.