Den tidigare franske presidenten har befunnits skyldig till kriminell konspiration med Libyens tidigare ledare Muammar Gaddafis regim och döms till ett långt fängelsestraff.
Sarkozy fälld – mottog pengar från Gaddafi
Det var under presidentkampanjen 2007 som Sarkozy tog emot stöd från den då stämplade skurkstaten Libyen och dess ledare Muammar Gaddafi.
Detta har nu en fransk domstol slagit fast och att det rörde sig om miljontals euro som Gaddafis regim pumpade in.
Libyen tog på sig Lockerbie-bombningen
Domen mot den tidigare franske statschefen Sarkozy, som fyllt 70 år, blev fem års fängelse men han har möjlighet att överklaga domen.
Det berättar bland andra medier The Wall Street Journal som konstaterar att åklagarna slagit fast att ”Sarkozy gick med på att hjälpa till att rehabilitera Libyen och Gaddafi på världsscenen i utbyte mot medel för att finansiera hans presidentkandidatur. Libyen ansågs vara en pariastat efter Lockerbie-bombningen 1988, en attack som landet erkände sig ansvarig för och som resulterade i att 243 passagerare och 16 besättningsmedlemmar dog”.
Sarkozy har viftat bort anklagelserna
Efter valsegern 2007 välkomnade Sarkozy Gaddafi till Paris under stor pompa och ståt.
Gaddafi, som nu är död, tilläts även slå upp sitt beduintält mittemot presidentpalatset Élysée.
Besöket i Frankrike från den dåvarande libyske ledaren upprörde särskilt familjerna till offren för Lockerbiedådet.
Sarkozy har under rättegången förnekat alla anklagelser som riktats mot honom och kallat dem groteska och grundlösa, uppger WSJ.
Då fälldes han för korruption: Nicolas Sarkozy döms till fängelse för korruption Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
