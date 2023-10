Sabotage i Finska viken – Ryssland pekas ut

Klassiker

"Återupptäckt" Rembrandt kan dra in 200 miljoner

Målningen “The Adoration of the Kings” har nyligen fått en ny prislapp av auktionshuset Sotheby’s på runt motsvarande 200 miljoner kronor. Detta sedan det står klart att det verkligen rör sig om ett Rembrandt-verk. Det har varit några turer fram och tillbaka med målningen “The Adoration of the Kings”. Samlaren J.C.H. Heldring kom först över …