Ryska källor: Putins inre cirkel osams om Ukraina

Ukrainas motoffensiv

De ryska stridslinjerna är nu genombrutna i södra Ukraina och Ryssland fortsätter att flytta tillbaka sina positioner, som angrips av HIMARS-raketartilleri från lång distans samtidigt som ryssarna förlorar stridshelikoptrar och pansarvagnar i hög takt under den pågående offensiven.

Det enda som sätter gräns för hur många fordon som Ukraina kan skjuta bort är hur många missiler som västländerna kan förse Kievs fronttrupper.

Många unga män

Men det finns något som Ryssland har i överflöd: Möjliga soldater. Den ryska armén är många gånger större än Ukrainas, och många har inte fått sitt rekryteringsbrev.

Det senaste året har uppskattningsvis 300 000 reservister rekryterats via den allmänna värnplikten i landet. I vanliga fall görs rekryteringen två gånger per år. Nu kan Ryssland eventuellt rekrytera 300 000 till. 170 000 via mönstringsprocessen och 130 000 via privatarmékontrakt via tvångsåtgärder, exempelvis fångar från fängelsen som tvingas till fronten.

Det rapporterar ISW, som hänvisar till ryska källor med insyn i Kreml.

ANNONS

Det som talar emot förslaget är att delar av regeringen är orolig för hur en bredare värvning till kriget skulle kunna tas emot av allmänheten.

Läs mer om Putins inre cirkel:

Nästa steg i Putins energikrig – Dagens PS

Vad har Kim och Putin i görningen? – Dagens PS

Ekonomiska stöten som ger Putin huvudvärk – Dagens PS