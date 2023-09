EU:s energikris: Fria från Putin – ändå sårbara

Månader i förväg

EU nådde redan i augusti sitt mål att lagren ska vara fyllda till 90 procent 1 november. EU-länderna har dessutom lyckats diversifiera sina energikällor, skriver CNN.

So far, so good, alltså?

Jodå.

Dock utan att vi är framme vid ”slutet gott, allting gott”.

Inte bara Putin

Europa är nämligen fortfarande beroende av andra länder för energi, även om dessa ”andra” inte längre är Ryssland.

Det är en del av bakgrunden till den Green Deal EU landat, planen som ska göra Europa klimatneutralt år 2050.

Där kommer massiva investeringar i förnybar energi och gröna transporter att spela en stor roll.

Kan vara rysk

Den mer omedelbara problembilden handlar mycket om att stora delar av EU-lagren består av flytande naturgas, LNG.

“LNG är en så självklar lösning att det blev högsta prioritet, men eftersom LNG också är så flexibelt är det svårare att spåra härkomsten”, säger Milan Elkerbout, forskare vid Centre for European Policy Studies.

“Det betyder att indirekt en del av LNG kan komma från Ryssland”, påpekar han.

EU hävdar att det mesta av dess LNG kommer från USA, Qatar och Nigeria. En stor del av handeln med LNG sker likväl på börser där kontrakten handlar om volym utan markerat ursprung.

Lager inom EU nyckel

Samtidigt säger Trafigura, en storhandlare inom naturgas, att de höga europeiska lagringsnivåerna av LNG nu är nyckeln till de globala priserna.

“Mängden gas som lagras i slutet av vintern kommer att avgöra hur mycket LNG Europa behöver köpa under sommaren och det avgör det globala priset,” säger Richard Holtum, global chef för gas och kraft på Trafigura, till Bloomberg.

Kall vinter problem

En köldknäpp under vintern kan tömma lager snabbt och behöver Europa då fylla på konkurrerar man med framförallt asiatiska länder om den begränsade mängd LNG som finns tillgänglig efter en tid av dämpad efterfrågan.

“Både det europeiska gassystemet och den globala LNG-marknaden har tappat flexibiliteten”, säger Holtum och tillägger:

“Och när du tappar flexibiliteten är du mycket sårbar för prishöjningar.”

