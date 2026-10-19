Försök till sabotage mot Starlink: Litauen anklagar Ryssland

”Det är den ryska sidan”

”Detta var helt klart ett försök till sabotage eller undergrävande verksamhet; vi ser liknande händelser upprepas runt om i Europa. Det är uppenbart att detta är en del av det hybridkrig som Ryssland för, vilket innefattar sabotagehandlingar”, kommenterade Mindaugas Sinkevicius.

”Vi kommer att få veta mer om vem som gav ordern, hur det gick till och vem som förmedlade den”, tillade premiärministern som för sin del är säker.

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”Det är sannolikt att den som ligger bakom det hela redan har identifierats från början. Det är den ryska sidan.”

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Ilskan är stor bland ledande i huvudstaden Vilnius. Ryssland utpekas som ansvarigt för ett försök till sabotage mot Starlink i helgen. (Foto: Mindaugas Kulbis /AP-TT)

Sabotage även i Polen

I september sattes en Starlink-satellitstation i centrala Polen i brand. Polens ledning beskrev händelsen som en avsiktlig ”sabotagehandling”.

I Bulgarien pågår en utredning, efter en anmälan från en oppositionsledamot, gällande en brand i telekommunikationsantenner kopplade till Starlink.

Den ukrainska militären förlitar sig på kommunikation via Starlink i sin kamp mot den ryska invasionen.

Tidigare denna månad ska USA ha begränsat bandbredden i den militära versionen av Starlink-nätverket i Ukraina, vilket väckte kritik från både Europa och Ukraina.

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