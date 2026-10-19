Litauen anklagar Ryssland för ett försök till sabotage i helgen, hos ett litauiskt företag som har satellitutrustning för Starlink.
Försök till sabotage mot Starlink: Litauen anklagar Ryssland
Litauen anklagar Ryssland för ett försök till sabotage i helgen. Händelsen inträffade under natten mot söndagen, ungefär vid 2-tiden på natten.
Brandfarliga vätskor påträffades vid ett företags anläggning, där det finns satellitantenner och en styrenhet, förklarar Litauens premiärminister Mindaugas Sinkevicius i en kommentar hos statliga mediebolaget LRT.
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Håller platsen hemlig
Företaget hanterar och lagrar utrustning för satellitkommunikation via Starlink och premiärministern utpekar nu Ryssland som ansvarigt för sabotageförsöket.
Enligt Sinkevicius har företaget ”nio satellitantenner för att säkerställa Starlink-uppkopplingen, vilket naturligtvis stöttar och hjälper Ukraina”.
Var i Litauen företaget finns har inte offentliggjorts av inblandade parter, skriver portugisiska Jornal Económico.
”Det är den ryska sidan”
”Detta var helt klart ett försök till sabotage eller undergrävande verksamhet; vi ser liknande händelser upprepas runt om i Europa. Det är uppenbart att detta är en del av det hybridkrig som Ryssland för, vilket innefattar sabotagehandlingar”, kommenterade Mindaugas Sinkevicius.
”Vi kommer att få veta mer om vem som gav ordern, hur det gick till och vem som förmedlade den”, tillade premiärministern som för sin del är säker.
”Det är sannolikt att den som ligger bakom det hela redan har identifierats från början. Det är den ryska sidan.”
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Sabotage även i Polen
I september sattes en Starlink-satellitstation i centrala Polen i brand. Polens ledning beskrev händelsen som en avsiktlig ”sabotagehandling”.
I Bulgarien pågår en utredning, efter en anmälan från en oppositionsledamot, gällande en brand i telekommunikationsantenner kopplade till Starlink.
Den ukrainska militären förlitar sig på kommunikation via Starlink i sin kamp mot den ryska invasionen.
Tidigare denna månad ska USA ha begränsat bandbredden i den militära versionen av Starlink-nätverket i Ukraina, vilket väckte kritik från både Europa och Ukraina.
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