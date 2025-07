Rumänien köper vapen från Israel – Iron Dome

Världen

Ukraina tar in 60-plussare i militär tjänst

Ukrainas president har nu undertecknat en lag som tillåter medborgare över 60 år att gå in i aktiv militär tjänst under krigstid. Ukraina har, efter snart 3,5 år av fullskaligt krig från Rysslands sida, svårt med personal till sina militära enheter. Nu tar man ett nytt steg för att åtgärda den bristen. Under tisdagen undertecknade …