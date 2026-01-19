Rekordfå kineser föddes 2025: "Takten i nedgången är slående"

Det är CNBC som rapporterar om den kraftiga minskningen av kinesiska födelsetal under 2025. Enligt Kinas statistikmyndighet föddes cirka 7,9 miljoner barn i fjol – en rejäl minskning jämfört med de 9,5 miljoner födslar som rapporterades 2024.

Den skarpa minskningen sker trots många och stora incitament från den kinesiska regeringen för att locka fler unga vuxna att skaffa barn: Skattelättnader, ökade bidrag och förlängd mammaledighet.

“Takten i nedgången är slående, speciellt i frånvaro av större externa chockhändelser”, säger Yue Su, huvudekonom på Economist Intelligence Unit, i en intervju med CNBC.

En del av differensen mellan födelsetalen de två senaste åren förklaras av att 2024 var drakens år, något som man förknippar med lycka och välstånd i Kina. Och som vanligtvis resulterar i att fler skaffar barn, så även under 2024. Att babyboomen under drakens år inte rådde på landets underliggande befolkningsproblem var dock något Dagens PS rapporterade om redan för ett år sedan.

Långt från globala medeltal

Globalt sett är medeltalet för fertilitetsgrad, alltså antal födslar per kvinna, uppmätt till 2,2. De senaste siffrorna från Kina, visserligen från 2023, anges vara 1 – detta trots att landets berömda (eller ökända?) ettbarnspolitik avskaffades för snart tio år sedan. Enligt en rapport från RAND Corporation (en amerikansk, oberoende, icke-vinstdrivande forskningsorganisation) är befolkningsminskningen mer påtaglig på landsbygden än i de kinesiska storstäderna.

Dagens PS: Läs vidare om RAND-rapporten.

En minskande befolkning

Samtidigt som barnfödslarna uteblir ökar andelen äldre i landet vars befolkning minskat för fjärde året i rad, med cirka 3,4 miljoner under 2025.

Andelen invånare över 60 år ökade från 22 procent under 2024 till 23 procent under 2025. Nu varnar ekonomer om de stora ekonomiska riskerna med en minskande befolkning: Färre unga som kan ta hand om den åldrande befolkningen innebär obalans på arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan ha negativ påverkan på både pensionssystemet och privatekonomi.

“En minskande befolkning innebär en mindre konsumentbas i framtiden, vilket i sin tur innebär en bred obalans på tillgång och efterfrågan”, säger Yue Su till CNBC.