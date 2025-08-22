För att Europa ska lyckas häva sig på ett globalt plan i framtiden måste länderna blicka mot nya samarbeten. Problemen som vi brottas med kommer lösas genom tekniska framsteg menar professor Peter Frankopan.
Professorn: Så lyckas Europa i framtiden
Mest läst i kategorin
Här hamnar Natos nordiska logistikbas
Nato gör en Hyland. Enköping blir logistikbas för Natos trupprörelser i Norden och från Nordamerika, efter ett regeringsbeslut i dag. Det där med Hyland behöver förstås förklaras. Men på den tid på Sverige bara hade en tv-kanal och denna behärskades av programledaren Lennart Hyland och hans Hylands hörna, genomförde denna diverse märkliga tävlingar som engagerade …
Ukrainare gripen för Nord Stream-sprängning
En ukrainsk man har gripits av italiensk polis för sprängningen av gasledningen Nord Stream, rapporterar Der Spiegel, uppger Expressen. Enligt uppgifterna kommer mannen, som pekas ut för att vara hjärnan bakom attentatet, begäras utlämnad till Tyskland. Den tyska tidningen berättar att mannen ska ha varit ombord på den båt som befann sig i området när …
Här vill nästan ingen lämna sitt hemland
En ny mätning visar stora skillnader i EU där många vill lämna sitt hemland. Men i några länder vill nästan ingen flytta. Många européer planerar att lämna tryggheten bakom sig. Men vilka länder toppar statistiken, och varför lockar livet någon annanstans? Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens PS En av …
Svensken efter attacken: "Trump som en liten pojke"
Den svenska professorn skakar av sig bråket med JD Vance och kommenterar Trump. ”Som att hantera en liten pojke”, är betyget. Han är ekonomiprofessor och Rysslands-expert. Anders Åslund, bosatt i Washington sedan 1994 men ursprungligen från Karlskoga, har en lång diplomatisk karriär bakom sig. Kuwait, Polen Genève och Moskva vid bland posteringarna. I dag är …
Militärprofessor: Trump är rädd för Putin
Michael Clarke, som är militäranalytiker, hävdar att USA:s president Donald Trump är ”rädd för Putin”, bland annat på grund av det ryska kärnvapenhotet. Michael Clarke, som bär titeln militärprofessor, svarar på läsarfrågor i en Sky News-blogg om de båda världsledarna efter mötet i Alaska, som praktiskt taget inte resulterade i något konkret. ”Trump är rädd …
Det går väldigt snabbt nu.
AI, klimatförändringar, geopolitiska skiften.
Europa måste tänka långsiktigt
Det gäller för Europa att hänga med i svängarna om man vill vara i topp, och då gäller det att tänka långsiktigt och inte gräva ner sig i problemen som världen står inför.
Det menar brittiske Oxfordprofessorn Peter Frankopan.
Han är en ledande forskare om Sidenvägen – de historiska handelslederna mellan Kina och Europa.
Frankopan vill att Europa blickar tillbaka mot de gamla handelslederna och sätter upp viktiga samarbeten med Asien, främst med Kina och Indien.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Problem är till för att lösas
Vi påminns ständigt om krig och miljöförstöring runt om i världen genom media, men professorn vill framhäva att jorden just nu är en ganska bra plats att befinna sig på och att problemen går att lösa.
“De problem vi har – politiska, tekniska, krig, klimatförändringar – är skapade av människor och därför kan de också lösas av människor. Vetenskapsmän, tekniker och universitet är fyllda av briljanta människor som försöker lösa problemen”, säger han till Yle.
Samarbeta med Asien
Samtidigt håller allt viktigare ekonomier på att skapas österut, och Europa måste inse att dessa nya områden kommer leda mycket av utvecklingen framöver.
“Vi måste förstå och samarbeta med de nya maktcentrumen i Asien, det är nödvändigt.”
Europa måste därmed samarbeta med Asien inom bland annat handel, innovation och klimatfrågor.
Det gäller att inte tänka kortsiktigt utan från ett långt perspektiv. Var sker utvecklingen snabbast? Vilka länder har de största befolkningarna?
Svar: Asien.
Lyft blicken mot framtiden
I en värld som kan kännas dyster på sistone är det “viktigare än någonsin att lyfta blicken och tänka långsiktigt”.
“Historien har visat att människor kan hitta lösningar, så länge vi vågar vara öppna, nyfikna och modiga inför framtiden”, säger Frankopan och avslutar:
“Så jag har inte förlorat hoppet.”
Läs även:
Om USA gör slut: EU söker en framtid i Asien. Dagens PS
EU vill kringgå USA – planerar allians med Asien. Dagens PS
Senaste nytt
Professorn: Så lyckas Europa i framtiden
För att Europa ska lyckas häva sig på ett globalt plan i framtiden måste länderna blicka mot nya samarbeten. Problemen som vi brottas med kommer lösas genom tekniska framsteg menar professor Peter Frankopan. Det går väldigt snabbt nu. AI, klimatförändringar, geopolitiska skiften. Europa måste tänka långsiktigt Det gäller för Europa att hänga med i svängarna …
AI tar kontorsjobben – bartenders får högre löner
Det blir ett skifte på arbetsmarknaden när AI tar över kontorsjobben. Nu är det istället bartenders och baristor som får högre löner. I takt med att AI tar allt över allt fler kontorsjobb har det det blivit hett att jobba inom hotell- och restaurangbranschen för många unga. Bartenders – heta när AI tar över Efter …
Nu går de samman – blir störst i Norden på elfordon
En stor affär förändrar den europeiska marknaden för elfordon. Två tunga aktörer inom laddningsinfrastruktur går samman i vad som beskrivs som en strategisk fusion. Genom förvärvet vill man stärka sin position och driva på den snabba övergången till eldrivna fordonsflottor i hela Europa. Samarbete som skapar nya möjligheter Det finska laddplattformsbolaget Virta meddelar att de …
Ingen plastdeal – oljejättarna vill fortsätta dra in cash
Det blev ingen plastdeal av världens länder sedan de oljeproducerande länderna motsätter sig en sådan överenskommelse. De vill fortsätta med den lukrativa plasttillverkningen. Vi svämmar över i plast, något som exempelvis EU-länder och Kanada vill få slut på genom ett nytt fördrag. Ingen plastdeal Sådana förhandlingar har dock brakat samman efter nästan en vecka i …
Nvidia hetare på Wall Street än Fed-toppen
På fredag håller Fed-bossen Jerome Powell ett viktigt tal från Jackson Hole, men det är Nvidia-rapporten som väntas utlösa största börsreaktionen. Det skriver The New York Times och berättar att detta avspeglas i aktiviteten för optioner, alltså drivit som ger investerare rätt att köpa eller sälja en aktie vid ett bestämt datum och ett redan …