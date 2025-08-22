Dagens PS
Professorn: Så lyckas Europa i framtiden

Den brittiske historikern Peter Frankopan uppger att Europa måste blicka mot Asien ännu mer i framtiden.
Den brittiske historikern Peter Frankopan uppger att Europa måste blicka mot Asien ännu mer i framtiden. (Foto: TT)
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

För att Europa ska lyckas häva sig på ett globalt plan i framtiden måste länderna blicka mot nya samarbeten. Problemen som vi brottas med kommer lösas genom tekniska framsteg menar professor Peter Frankopan.

Det går väldigt snabbt nu.

AI, klimatförändringar, geopolitiska skiften.

Europa måste tänka långsiktigt

Det gäller för Europa att hänga med i svängarna om man vill vara i topp, och då gäller det att tänka långsiktigt och inte gräva ner sig i problemen som världen står inför.

Det menar brittiske Oxford­professorn Peter Frankopan.

Han är en ledande forskare om Sidenvägen – de historiska handelslederna mellan Kina och Europa.

Frankopan vill att Europa blickar tillbaka mot de gamla handelslederna och sätter upp viktiga samarbeten med Asien, främst med Kina och Indien.

Indiens ekonomi rusar fram och kommer snart gå om Japans.
Indiens ekonomi rusar fram och kommer snart gå om Japans. (Foto: Photo/Rajanish Kakade)
Problem är till för att lösas

Vi påminns ständigt om krig och miljöförstöring runt om i världen genom media, men professorn vill framhäva att jorden just nu är en ganska bra plats att befinna sig på och att problemen går att lösa.

“De problem vi har – politiska, tekniska, krig, klimatförändringar – är skapade av människor och därför kan de också lösas av människor. Vetenskapsmän, tekniker och universitet är fyllda av briljanta människor som försöker lösa problemen”, säger han till Yle.

Samarbeta med Asien

Samtidigt håller allt viktigare ekonomier på att skapas österut, och Europa måste inse att dessa nya områden kommer leda mycket av utvecklingen framöver.

“Vi måste förstå och samarbeta med de nya maktcentrumen i Asien, det är nödvändigt.”

Europa måste därmed samarbeta med Asien inom bland annat handel, innovation och klimatfrågor.

Det gäller att inte tänka kortsiktigt utan från ett långt perspektiv. Var sker utvecklingen snabbast? Vilka länder har de största befolkningarna?

Svar: Asien.

Lyft blicken mot framtiden

I en värld som kan kännas dyster på sistone är det “viktigare än någonsin att lyfta blicken och tänka långsiktigt”.

“Historien har visat att människor kan hitta lösningar, så länge vi vågar vara öppna, nyfikna och modiga inför framtiden”, säger Frankopan och avslutar:

“Så jag har inte förlorat hoppet.”

