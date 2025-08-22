Professorn: Så lyckas Europa i framtiden

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Problem är till för att lösas

Vi påminns ständigt om krig och miljöförstöring runt om i världen genom media, men professorn vill framhäva att jorden just nu är en ganska bra plats att befinna sig på och att problemen går att lösa.

“De problem vi har – politiska, tekniska, krig, klimatförändringar – är skapade av människor och därför kan de också lösas av människor. Vetenskapsmän, tekniker och universitet är fyllda av briljanta människor som försöker lösa problemen”, säger han till Yle.

Samarbeta med Asien

Samtidigt håller allt viktigare ekonomier på att skapas österut, och Europa måste inse att dessa nya områden kommer leda mycket av utvecklingen framöver.

“Vi måste förstå och samarbeta med de nya maktcentrumen i Asien, det är nödvändigt.”

Europa måste därmed samarbeta med Asien inom bland annat handel, innovation och klimatfrågor.

Det gäller att inte tänka kortsiktigt utan från ett långt perspektiv. Var sker utvecklingen snabbast? Vilka länder har de största befolkningarna?

Svar: Asien.

Lyft blicken mot framtiden

I en värld som kan kännas dyster på sistone är det “viktigare än någonsin att lyfta blicken och tänka långsiktigt”.

“Historien har visat att människor kan hitta lösningar, så länge vi vågar vara öppna, nyfikna och modiga inför framtiden”, säger Frankopan och avslutar:

“Så jag har inte förlorat hoppet.”

