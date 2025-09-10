Dagens PS
Premiärministern välkomnas av proteststorm: "Blockera allt"

frankrike
Det var uppretad stämning på Paris gator och polisen fick ingripa. (Foto: Thibault Camus/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Efter en regeringskris utnämndes Sébastien Lecornu till ny fransk premiärminister. Men fokus hamnade på protesterna i Paris.

Frankrikes nya premiärminister Sébastien Lecornu fick en dramatisk start på sitt uppdrag när han tillträdde på onsdagen.

Samma dag som den förre försvarsministern skulle tillträda fylldes gatorna av tiotusentals demonstranter.

Under parollen ”Blockera allt” vill de sätta press på regeringen och markera sitt missnöje med president Emmanuel Macron, skriver Yle.

Fick gå i måndags

Utnämningen av Lecornu sker i en politiskt turbulent tid.

Hans föregångare François Bayrou tvingades bort efter en förlorad förtroendeomröstning, sedan hans försök till åtstramningar för att minska landets stora statsskuld mött massivt motstånd.

Sébastien Lecornu fick en tuff första dag på jobbet. (Foto: AP/TT).

Kritiken handlade om att sparpaketen slog mot löntagare och pensionärer, medan välbärgade grupper ansågs undantas.

Macron har nu valt en nära allierad som efterträdare, vilket många uppfattar som ett sätt att stärka presidentens grepp snarare än att förnya politiken.

80 000 poliser mobiliserades

Lecornu blir den sjunde premiärministern sedan Macron kom till makten 2017 – och den tredje inom ett år. Det understryker instabiliteten i regeringsarbetet och svårigheterna att navigera i ett splittrat parlament.

Samtidigt som Lecornu installerades i ämbetet utbröt omfattande protester över hela landet. I Paris, Rennes, Marseille och Nantes blockerades vägar, sattes bussar i brand och byggdes barrikader.

Polisen svarade med tårgas och massiva insatser; omkring 80 000 poliser mobiliserades och över 200 personer greps under dagen.

Rörelsen ”Blockera allt” har på kort tid vuxit fram som en kraftfull mobilisering utan central ledning.

Jämförs med Gula västarna

Missnöjet riktas inte bara mot regeringens budgetplaner utan också mot en djupare känsla av ekonomisk ojämlikhet och politisk maktlöshet.

Likheterna med den tidigare ”Gula västarna”-rörelsen är tydliga, med spontana aktioner och brett folkligt deltagande.

För Lecornu väntar nu ett elddop. Hans första uppgift blir att försöka samla stöd i parlamentet för en nedbantad budget.

Finns en misstro mot Macron

Men medan yttervänstern hotar med misstroendeförklaring signalerar Nationell samling en viss beredskap till samarbete – dock med tydliga villkor.

Protesterna visar samtidigt att frågan inte bara handlar om siffror i en budget. De speglar en djup misstro mot både Macron och hans regeringsprojekt, skriver Reuters.

Att presidenten valt att installera en lojal bundsförvant snarare än en försonande kraft riskerar att fördjupa konflikten.

Emmanuel MacronFrankrikePremiärminister
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

