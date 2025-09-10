Premiärministern välkomnas av proteststorm: "Blockera allt"

Frankrikes nya premiärminister Sébastien Lecornu fick en dramatisk start på sitt uppdrag när han tillträdde på onsdagen.

Samma dag som den förre försvarsministern skulle tillträda fylldes gatorna av tiotusentals demonstranter.

Under parollen ”Blockera allt” vill de sätta press på regeringen och markera sitt missnöje med president Emmanuel Macron, skriver Yle.

Fick gå i måndags

Utnämningen av Lecornu sker i en politiskt turbulent tid.

Hans föregångare François Bayrou tvingades bort efter en förlorad förtroendeomröstning, sedan hans försök till åtstramningar för att minska landets stora statsskuld mött massivt motstånd.

Sébastien Lecornu fick en tuff första dag på jobbet. (Foto: AP/TT).

Kritiken handlade om att sparpaketen slog mot löntagare och pensionärer, medan välbärgade grupper ansågs undantas.

Macron har nu valt en nära allierad som efterträdare, vilket många uppfattar som ett sätt att stärka presidentens grepp snarare än att förnya politiken.