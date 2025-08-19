Politiker tog självmord i finska riksdagshuset

Det rör sig om den finske socialdemokratiska riksdagsledamoten Eemeli Peltonen.

Han ska ha tagit självmord på tisdagen i det finska riksdagshuset i Helsingfors, rapporterar finska Yle.

Inget brott bakom självmord

Polisen är dock föregen om detaljer och vill inte rapportera vidare om fallet, men uppger att det inte rör sig om något brott, enligt Euronews.

Riksdagen öppnar igen i början av september efter sommarpausen och kommunikationsdirektören Rainer Hindsberg uppger vidare att inget skjutvapen har varit involverat i självmordet.

”Ett ungt liv har slocknat alldeles för tidigt”, säger Tytti Tuppurainen, ordförande för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, enligt finska Hufvudstadsbladet.