Finske politikern Eemeli Peltonen har hittats död i Helsingfors riksdag i ett uppenbart självmord.
Politiker tog självmord i finska riksdagshuset
Det rör sig om den finske socialdemokratiska riksdagsledamoten Eemeli Peltonen.
Han ska ha tagit självmord på tisdagen i det finska riksdagshuset i Helsingfors, rapporterar finska Yle.
Inget brott bakom självmord
Polisen är dock föregen om detaljer och vill inte rapportera vidare om fallet, men uppger att det inte rör sig om något brott, enligt Euronews.
Riksdagen öppnar igen i början av september efter sommarpausen och kommunikationsdirektören Rainer Hindsberg uppger vidare att inget skjutvapen har varit involverat i självmordet.
”Ett ungt liv har slocknat alldeles för tidigt”, säger Tytti Tuppurainen, ordförande för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, enligt finska Hufvudstadsbladet.
Politiken startade tidigt
Eemeli Peltonens politiska karriär började tidigt och han blev stadsfullmäktigeledamot i Järvenpää som 18-åring.
“Riksdagens arbetsgemenskap deltar i de anhörigas sorg”, skriver Finlands riksdag i ett pressmeddelande.
Hade ett njurproblem
På sistone har Peltonen varit borta från politiken genom “ett njurproblem”.
“Jag är redan utskriven från sjukhuset, men på grund av situationen är jag sommarsjukskriven och jag är nu helt fokuserad på att återhämta mig från sjukdomen”, uppgav han i ett inlägg på sociala medier.
Eemeli Peltonen blev 30 år gammal.
Finland miljardsparar: Trafiken till Sverige hotad. Dagens PS
