Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Politiker tog självmord i finska riksdagshuset

Finske politikern Eemeli Peltonen har hittats död i Helsingfors riksdag i ett uppenbart självmord.
Finske politikern Eemeli Peltonen har hittats död i Helsingfors riksdag i ett uppenbart självmord. (Foto: Eemeli Peltonens hemsida)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Finske politikern Eemeli Peltonen har hittats död i Helsingfors riksdag i ett uppenbart självmord.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det rör sig om den finske socialdemokratiska riksdagsledamoten Eemeli Peltonen.

Han ska ha tagit självmord på tisdagen i det finska riksdagshuset i Helsingfors, rapporterar finska Yle.

Inget brott bakom självmord

Polisen är dock föregen om detaljer och vill inte rapportera vidare om fallet, men uppger att det inte rör sig om något brott, enligt Euronews.

Riksdagen öppnar igen i början av september efter sommarpausen och kommunikationsdirektören Rainer Hindsberg uppger vidare att inget skjutvapen har varit involverat i självmordet.

”Ett ungt liv har slocknat alldeles för tidigt”, säger Tytti Tuppurainen, ordförande för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, enligt finska Hufvudstadsbladet.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Politiken startade tidigt

Eemeli Peltonens politiska karriär började tidigt och han blev stadsfullmäktigeledamot i Järvenpää som 18-åring.

“Riksdagens arbetsgemenskap deltar i de anhörigas sorg”, skriver Finlands riksdag i ett pressmeddelande.

ANNONS

Hade ett njurproblem

På sistone har Peltonen varit borta från politiken genom “ett njurproblem”.

“Jag är redan utskriven från sjukhuset, men på grund av situationen är jag sommarsjukskriven och jag är nu helt fokuserad på att återhämta mig från sjukdomen”, uppgav han i ett inlägg på sociala medier.

Eemeli Peltonen blev 30 år gammal.

Läs även:

Finland miljardsparar: Trafiken till Sverige hotad. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FinlandpolitikerriksdagenSjälvmord
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS