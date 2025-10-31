Om strömmen går, om internet slås ut, om skadade människor börjar strömma in till våra sjukhus – är vi redo? Svaret är nej.
Svensk sjukvård är inte redo för krig – och det angår oss alla
Mest läst i kategorin
Lavinartad ökning av cyberattacker
Cyberattacker kostar samhället mångmiljardbelopp. Och det har ökat med 50 procent under det senaste året. Det konstateras i en ny podd från The Economist. Brittiska National Cyber Security Center visar i en ny genomgång att cyberattackerna har ökat med 50 procent under det senaste året. Det uppger The Economist i sin podd. Brutalare än tidigare …
Så kan AI-fejkar manipulera svenska valet
Två val denna vecka. I både Nederländerna och Irland visade nu AI-generade fejkar vad vi riskerar att möta i nästa års svenska valrörelse. ”Det är med stort beklagande jag tillkännager att jag drar mig tillbaka från min kandidatur och avslutar min kampanj”. Beskedet kom från Catherine Connolly och följdes av en diskussion mellan två välkända …
Liv i lyx: Prylarna som Donald Trump fått från andra statsmän 2025
Världen fortsätter försöka vinna över Donald Trump genom guld, glitter och golfbollar. Presidenten trivs i rampljuset när de exotiska paketen bärs fram inför kamerorna. Vad ger man en man som redan har ett eget flygplan, en golfbana i varje världsdel och tillgång till kärnvapenkoder? Världens ledare jobbar hårt för att lösa den rebusen när Donald …
Teknikjätten pressade EU:s sol-lobby till reträtt
Ett lobbydrama i Bryssel visar hur EU:s gröna industri allt mer fångas mellan politik, juridik och Kina-beroende. Kinesiska Huawei, världens största producent av telekommunikationsutrustning, anklagas för att med mutor otillbörligt försökt påverka olika EU-institutioner. Anklagelserna ledde till att EU startade en utredning varpå SolarPower Europe, SPE, den mäktigaste lobbyorganisationen inom solenergi uteslöt Huawei att medverka. …
Ekonomin avgörande när unga väljer bort barn
Ekonomin spelar stor roll när unga avstår att skaffa barn. Det visar en ny rapport från den fackliga organisationen LO. Att allt färre barn föds i Sverige har uppmärksammats av regeringen. I somras tillsatte regeringen en utredning för att försöka komma till rätta med det låga barnafödande. En sak man ska kolla på är ekonomin …
Endast tre av Sveriges 21 regioner klarar att ta emot ett stort antal skadade vid en krigssituation eller terrorattack. Det är ett misslyckande som angår oss alla, inte bara politiker och beslutsfattare.
Stor brist inom IT och rutiner
Som medicinsk sekreterare med genomfört examensarbete denna höst om svensk sjukvårds krigsberedskap har jag sett hur bristerna går djupt. Flera regioner saknar fungerande reservrutiner om journalsystemen eller andra viktiga IT-system slås ut.
Många kommuner vet inte ens hur de ska säkra äldreboenden eller skydda placerade ungdomar vid en kris.
Trots att regeringen prioriterar totalförsvaret saknas fortfarande det mest grundläggande: tydliga, övade planer som fungerar i praktiken.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Ord räcker inte
Fina ord om beredskap räcker inte. Den måste märkas på golvet – hos vårdpersonal, administrativ personal och chefer som vet exakt vad de ska göra när larmet går.
Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson varnade tidigare i år för att få kommuner har aktuella kontinuitetsplaner med reservrutiner och kontaktvägar.
Ännu färre har beslutat om evakueringsplaner. ”Det handlar om så självklara saker som att vi vet vart äldre och sjuka ska ta vägen när krisen står vid dörren”, skrev han i Dagens Nyheter.
Beredskap och försvar handlar inte bara om militär
Jag menar att stärka svensk beredskap handlar inte bara om militär kapacitet. Det handlar om att vården ska fungera, hur placerade ungdomar ska få mat och skydd, att äldre ska vara trygga och att samhällsviktiga funktioner inte kollapsar vid första cyberangreppet.
Regeringen kan peka ut riktningen, men nu måste regioner och kommuner leverera. Alla delar av samhället bär ansvar, från politiska ledningar till enskilda verksamheter.
Hur länge ska vi vänta
Beredskap får inte bli ännu en punkt på ett mötesprotokoll. Jag ser ingen förbättring än. Hur länge ska vi vänta?
Kriget i Ukraina visar att den civila förmågan avgör hur ett samhälle överlever. Sverige har inte råd att vänta längre.
Det handlar om vår gemensamma trygghet. Kommer våra regioner och kommuner att leverera?
Andre Miguel Nordvik
Moderat och medicinsk sekreterare
Detta är ett debattinlägg på Dagens PS. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte Dagens PS uppfattning.
Detta är ett debattinlägg på Dagens PS. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte Dagens PS uppfattning.
Senaste nytt
Svensk sjukvård är inte redo för krig – och det angår oss alla
Om strömmen går, om internet slås ut, om skadade människor börjar strömma in till våra sjukhus – är vi redo? Svaret är nej. Endast tre av Sveriges 21 regioner klarar att ta emot ett stort antal skadade vid en krigssituation eller terrorattack. Det är ett misslyckande som angår oss alla, inte bara politiker och beslutsfattare. …
Wall Street hemsöks av Halloween – det sätter skräck
Bland de kusliga risker som ger Wall Street Halloween-rysningar nämns skyhöga värderingar och stigande skulder, berättar Bloomberg. Sju experter redogör för nyhetsbyrån vad som sätter skrämmer New York finanskvarter. Som bekant nosar aktievärderingarna på Wall Street på rekordnivåer, påeldad av AI-hysterin. Visserligen har handelsspänningarna mellan supermakterna USA och Kina nu lättat efter mötet i Asien …
Ekonomipristagare varnar: Utan mod och innovation dör tillväxten
Ekonomisk framgång är inget naturligt tillstånd. Den måste odlas, försvaras och drivas av samhällen som vågar tänka nytt. Det är kärnan i årets ekonomipris, och en tydlig påminnelse till Europas politiker. Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gick till Joel Mokyr, Philippe Aghion och Peter Howitt, tre forskare som förklarar varför …
Ny klubb bara för galet rika – har sex medlemmar
Sex personer i världen ruvar på förmögenheter på minst 200 miljarder dollar, alltså 1 888 miljarder kronor med dagens växelkurs, och de ingår i ny klubb för extremrika. Business Insider (BI) berättar att den gamla klubben med medlemmar som hade minst 100 miljarder dollar i förmögenhet är passé. Nu är det minst 200 miljarder dollar …
Shein till Dagens PS: "Tar kritiken på allvar"
Köp inte leksaker från Temu och Shein, är budskapet i en stor internationell rapport om produktsäkerhet. Nu svarar Shein via Dagens PS. Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland varnar för Temu och Shein. Efter att ha köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från de två plattformarna, konstaterar de att …