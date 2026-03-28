Stjärnekonom: Beskatta superrika – rädda demokratin

Extrem rikedom innebär extremt mycket makt.

Nationalekonomen Gabriel Zucman, 39 år, är Sverigeaktuell med boken ”Miljardärsskatt – så kan den genomföras”. Hans förslag har redan gett återklang i flera länder som försökt eller planerar en liknande skatt.

Zucman är i sitt tjänsterum i Paris; blicken är intensiv, han bär en vit tröja och sitter framför en whiteboard fylld med formler och symboler.

Resonemanget rör ökade statsintäkter om de med en förmögenhet på över 100 miljoner euro – motsvarande omkring 1,1 miljard kronor – beskattas med två procent.

Men för Zucman är frågan om världens superrika – han använder engelska superrich i intervjun – också en fråga om demokratins utveckling.

Miljarderna innebär att man kan påverka politiker och influera medier. Det ser vi i USA. Det vore ett misstag att tro att det inte händer i Sverige, säger han och menar att faran är stor att demokratins fundament därmed kan urholkas.

Kraftig ökning

Sedan tar han den ekonomiska fördelningen i Sverige som exempel.

0,001 procent av befolkningen är de rikaste i Sverige i dag, de äger motsvarande 30 procent av BNP. Det innebär att de skulle kunna köpa 30 procent av de varor och tjänster som produceras i Sverige årligen.

Det är en kraftig ökning av koncentrerad rikedom i Sverige på bara ett kvarts sekel. Samtidigt är de superrika skickliga på att strukturera sin rikedom – med resultat att de betalar procentuellt klart mindre i skatt jämfört med medel- och höginkomsttagare, enligt Zucman.

Men även om man är miljardär så har man fortfarande tagit del av samhällstjänsterna i det egna landet.