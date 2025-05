Ny bok: Joe Biden skyddades från sina egna rådgivare

Den åldrande presidenten Joe Biden var inte att lita på om det till exempel skulle uppstå en nödsituation mitt i natten under hans två sista år som president 2023 och 2024. Det ansåg vissa medlemmar av hans kabinett, enligt den nya boken “Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again”: Författarna heter Jake Tapper och Axios Alex Thompson och är båda journalister på CNN.

Läs också: Järnhanden: Så har Vita huset dolt Bidens åldrande. Dagens PS

De som stod närmast skyddade presidenten

Enligt författarna fick de från flera källor i Vita huset höra att mot slutet blev expresidentens inre cirkel så tajt att även medlemmar i hans kabinett uteslöts. I en republik utgörs en kabinett av en grupp personer som rådgör och stöder presidenten.

“Tillträdet minskade avsevärt 2024, och jag hade inte så mycket kontakt med honom”, sa en kabinettssekreterare till CNN:s reportrar.