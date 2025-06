Feodalismen tillbaka – demokratin läggs ut på entreprenad

Digitalisering & AI

AI-jätte etablerar sig i Strängnäs – tusentals nya jobb

Ett internationellt bolag planerar ett AI-center i Strängnäs. Tusentals jobb kan skapas när kommunen säljer mark för etableringen. Ett tungt AI-projekt rullar in i Strängnäs. Kommunen avser att skriva under ett markanvisningsavtal som öppnar för en av de största tekniketableringarna i Sverige just nu. Om allt går enligt plan kan flera tusen nya jobb skapas. …