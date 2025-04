EU:s "burner‑gate" – krisdrag eller medieanka?

Enligt tidningens fyra källor har EU‑kommissionen instruerat delar av den delegation som reser till IMF‑ och Världsbanksmötena i Washington att lämna sina ordinarie mobiler hemma och i stället ta med enkla engångstelefoner, (så kallade “burner phones”) och enkla laptops, praxis som annars är förbehållen resor till länder som Kina eller Ukraina​​.

Läs mer:

EU issues US-bound staff with burner phones over spying fears. Financial Times (låst artikel)



Motivet? Oro för att amerikanska myndigheter ska försöka bryta sig in i kommissionens system via delegaternas enheter.

Säkerhetsrådet är detaljerat: Vid inresa ska telefonen vara avstängd och stoppas i en “antispion‑påse” om den lämnas obevakad.

Rekommendationen kompletteras av att e‑visumet kopplas till EU‑tjänstepasset för att undvika extrakontroller​​. ”Washington är inte Peking eller Moskva, men man använder gärna olika metoder för att driva sina intressen”, kommenterade Luuk van Middelaar vid Brussels Institute for Geopolitics​​.

EU förnekar – men bekräftar hårdare rutiner

Bryssel svarade blixtsnabbt. ”Vi förnekar att vi gett någon vägledning om burner phones för uppdrag i USA”, löd det skriftliga uttalande men med ett viktigt förbehåll: flera land‑specifika faktablad har ”nyligen uppdaterats för att spegla ökade globala cyberhot”​​.

Kommissionen medger alltså skärpt säkerhetspolicy, men inte det dramatiska steget att faktiskt dela ut engångsmobiler.

Ändå vittnar tjänstemän, anonymt, om att rådet att resa med ”rena” enheter numera är standard när resmålet bedöms som högrisk. Att just USA nu hamnar på samma lista som Kina ses som en symboliskt laddad nedgradering.