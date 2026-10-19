Hyllat då: Nu är Finland syndabocken i stället

Då slår brittiska The Economist ett slag rakt in i den finländska folksjälen och säger att det är Finlands fel. Åtminstone delvis.

När de finländska skolorna levererade toppresultat i Pisa, åkte delegationer från hela världen dit för att lära sig hemligheten bakom de fenomenala resultaten.

Problemet var att de packade ner fel lärdomar i resväskan inför hemresan, skriver The Economist.

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Nya skolan levde på den gamla

I sammanfattning menar britterna att den gamla skolan producerade resultat som syntes en bit in på 2000-talet – men den moderna skolan har sedan sakta men säkert puttat Finland nedåt i Pisa-rankningen.

Dessutom har finländarna dragit med sig resten av världens skolor i fallet.

I analysen skriver The Economist att utbildningen i mindre grad fokuserar på att lärare står och föreläser framför klassen. I stället ska eleverna själva komma fram till svaren med hjälp av stöd och uppmuntran.

Så ser skolan ut inför världen – men det är inte den som gett Pisa-toppresultaten, menar man. I stället var det Finlands gamla, mer traditionella utbildningssystem som låg bakom toppositionen i Pisa.

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