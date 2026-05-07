Myndigheter och flygbolag uppmanar resenärer att inte avboka sina flygresor trots växande oro kring brist på flygbränsle. Oron är att massavbokningar kan skapa större ekonomiska problem för flygsektorn.
Oro för bränslebrist – resenärer uppmanas att inte avboka flyg
Flygindustrin står inför en ny typ av kris.
Sedan konflikten kring Iran eskalerade har priset på jetbränsle stigit kraftigt, och flera flygbolag har redan börjat dra ned på sina avgångar.
Bränslebrist, stigande biljettpriser och ett flygkaos som ingen riktigt kan sätta fingret på. Samtidigt öppnas 13 nya linjer från Arlanda, vilket kan tyckas är motsägelsefullt.
Slår hårt mot biljettpriserna
Samtidigt riskerar effekterna av kaoset i Mellanöstern att slå mot biljettpriser, efterfrågan och hela sektorns lönsamhet, i tider då flygindustrin precis har börjat hämta sig igen efter pandemin.
Representanter från flygindustrin varnar nu samtidigt för att massavbokningar kan skapa större ekonomiska problem för sektorn. Efter pandemin har många flygbolag redan kämpat med höga kostnader och personalbrist. Om resenärer börjar avboka i stor skala riskerar situationen att förvärras ytterligare, enligt BBC.
Drabbas inte av panik
Det brittiska transportdepartementet uppmanar nu resenärer att inte drabbas av panik och behålla sina bokade flygbiljetter.
”Brittiska flygbolag köper flygbränsle i förväg, och flygplatser upprätthåller lager för att stödja sin motståndskraft. Om ditt flyg ställs in har du tydliga juridiska rättigheter, inklusive rätten till full återbetalning eller ombokning”, låter det.
Resenärer uppmanas dock samtidigt att ha ”lämpliga reseförsäkringar”.
Ekonomiska analytiker menar att bränslepriserna är en av de största utmaningarna för flygindustrin just nu.
Samtidigt tror många experter att marknaden gradvis kommer att stabiliseras när leveranskedjorna förbättras.
Resenärer uppmanas därför att hålla sig uppdaterade genom officiella kanaler och att följa informationen från sina flygbolag.
Rör bara 1 procent av trafiken
Tusentals flyg har ställts in den senaste månaden men det rör fortfarande bara 1 procent av flygtrafiken och viktiga flygnav som London har inte drabbats nämnvärt.
Det finns därför ”ingen anledning” för människor att ändra sina resplaner, menar transportdepartement.
Fördubbling av priset
Priset på flygbränsle har nu minskat en del men ligger fortfarande på runt 1 500 dollar per ton – nästan en fördubbling sedan februari.
Det har gett flygbolag som SAS, KLM och Delta en tillräcklig anledning att höja biljettpriserna – lagom till sommarresorna.
