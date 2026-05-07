Oro för bränslebrist – resenärer uppmanas att inte avboka flyg

Drabbas inte av panik

Det brittiska transportdepartementet uppmanar nu resenärer att inte drabbas av panik och behålla sina bokade flygbiljetter.

”Brittiska flygbolag köper flygbränsle i förväg, och flygplatser upprätthåller lager för att stödja sin motståndskraft. Om ditt flyg ställs in har du tydliga juridiska rättigheter, inklusive rätten till full återbetalning eller ombokning”, låter det.

Resenärer uppmanas dock samtidigt att ha ”lämpliga reseförsäkringar”.

Ekonomiska analytiker menar att bränslepriserna är en av de största utmaningarna för flygindustrin just nu.

ANNONS

Omkring en femtedel av världens leveranser av olja och gas är stoppade sedan Iran stängt Hormuzsundet till följd av USA:s och Israels attack mot landet i februari. Arkivbild Foto: AP/TT

Samtidigt tror många experter att marknaden gradvis kommer att stabiliseras när leveranskedjorna förbättras.

Resenärer uppmanas därför att hålla sig uppdaterade genom officiella kanaler och att följa informationen från sina flygbolag.

Rör bara 1 procent av trafiken

Tusentals flyg har ställts in den senaste månaden men det rör fortfarande bara 1 procent av flygtrafiken och viktiga flygnav som London har inte drabbats nämnvärt.

Det finns därför ”ingen anledning” för människor att ändra sina resplaner, menar transportdepartement.

Fördubbling av priset

Priset på flygbränsle har nu minskat en del men ligger fortfarande på runt 1 500 dollar per ton – nästan en fördubbling sedan februari.

Det har gett flygbolag som SAS, KLM och Delta en tillräcklig anledning att höja biljettpriserna – lagom till sommarresorna.

ANNONS

Läs även:

Här hanterar humanoida robotar ditt bagage på flygplatsen. Dagens PS

Två miljoner flygsäten borta efter oljechocken. Dagens PS