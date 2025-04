Nytt uppvaknande – där startups och New Age blandas

Produktiviteten frodas för nya startups

Projektet i Kalifornien heter HF0, eller Hacker Fellowship Zero, där deltagarna bor tillsammans i ett boutiquehotell under 3 månader där de blandar startups med New Age.

Låter det flummigt?

Inte enligt grundarna som enligt Bloomberg hävdar att deltagarna kommer få “de mest produktiva 12 veckorna i sitt liv” och därmed kan “föda sitt livsverk” som i det här fallet rör sig om startups, som San Franciscos Bay Area, där Silicon Valley ingår, har gjort sig känt för.

Vem vet, någon av deltagarna kommer kanske på idén till nästa Nvidia eller Microsoft under projektets gång.