Nu kan alla ledare i Kina bytas ut – utom en

37 av 44 officerare ”borta”

Ändå är ett entusiastiskt stöd för Xi ingen garanti för att få ha jobbet kvar. Enligt tankesmedjan Centre for Strategic and International Studies, har 37 av de 44 officerare som utsågs till den 376 medlemmar starka centralkommittén 2022 uteslutits, försvunnit eller är ”under utredning”.

Det är osannolikt att Xi har särskilt mycket att oroa sig för. Ingen lär utmana honom eller ens försöka göra det.

Även om han skulle ge en eller två titlar till någon annan, väntar sig ingen att han ska avstå makten vare sig nästa år eller 2032.

Definitivt säkert: en man

Före XI:s era kunde man vänta sig att någon, som skulle kunna bli generalsekreterare, skulle komma med i politbyrån i mitten av 50-årsåldern och ta över vid 62 års ålder.

Men i dag är den yngsta medlemmen i den innersta kretsen på sju ledare 63 år – och ännu har ingen kvinna någonsin nått en position i politbyråns makttopp, den ständiga kommittén.

Medianåldern för hela politbyrån är 66 år, den högsta under århundradet.

Centralkommittén brukade ha många fullvärdiga medlemmar i 40-årsåldern och i början av de 50 – i dag är den yngste 56.

Även de regionala partiledningarna blir äldre, enligt siffror från Gavekal.

Tépaus – men ingen paus vid makten och framför allt ingen ny ledare. Xi Jinping är heller inte ifrågasatt och väntas sitta kvar, troligen på livstid i Kina. (Foto: Andy Wong/AP-TT)

Farligt plocka in yngre?

Xi skulle kunna plocka in några yngre i politbyrån, men det skulle också kunna undergräva hans makt om någon yngre identifierades som hans blivande ersättare.

Bättre att hålla sig till lojala gamla män, resonerar Xi i The Economists tolkning.

Sedan 20:e kongressen har en femtedel av de fullvärdiga medlemmarna av centralkommittén rensats ut.

Orsaken har, i de flesta bekräftade fall, varit korruption, men att eliminera möjliga rivaler anses också ha varit en faktor.

