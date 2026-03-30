En femårig omvälvning bland alla ledare i Kina har inletts. Alla får finna sig i att bli ifrågasatta – ja, utom en person, förstås.
Nu kan alla ledare i Kina bytas ut – utom en
Efter att ha genomfört en omfattande utrensning bland Kinas generaler, står nu landets ledare Xi Jinping inför nästa, än mer omfattande uppgift.
Under fem år ska partiets ledarposter skakas om. Hundratusentals poster inom partiet och i staten ska byta innehavare.
Alla utom Xi själv kan ifrågasättas. Han däremot kommer att få sin position, som generalsekreterare och överbefälhavare, att få sin position förnyad vid kongressen.
Detsamma kommer att ske i mars 2028, vid den session i Kinas parlament där han då blir omvald som landets president.
Så ska Kina ta den globala ledartröjan. Dagens PS
Ett maktbyte närmar sig
Samtidigt är det, naturligtvis, så att frågan om en efterträdare rycker allt närmare. Xi Jinping kommer att vara 79 år när kommunistpartiet håller sin 22:a kongress 2032.
Redan nu frågar sig kineserna om någon tronpretendent dyker upp, eller om det ska bli än tydligare att Xi tänker styra Kina på livstid.
Året före kongressen, ungefär vid den tidpunkt vi nu är vid, bilder Xi en hemlighet grupp av ledare, som ska granska kandidater till toppositioner i partiet, som ska tillsättas i år och nästa år, skriver The Economist.
Endast inbitna och 100-procentigt Xi-lojala ledare får vara med i denna grupp.
Kina minskar handeln med Ryssland. Dagens PS
37 av 44 officerare ”borta”
Ändå är ett entusiastiskt stöd för Xi ingen garanti för att få ha jobbet kvar. Enligt tankesmedjan Centre for Strategic and International Studies, har 37 av de 44 officerare som utsågs till den 376 medlemmar starka centralkommittén 2022 uteslutits, försvunnit eller är ”under utredning”.
Det är osannolikt att Xi har särskilt mycket att oroa sig för. Ingen lär utmana honom eller ens försöka göra det.
Även om han skulle ge en eller två titlar till någon annan, väntar sig ingen att han ska avstå makten vare sig nästa år eller 2032.
Experter: Sju öar som avgör kampen om Hormuz. Dagens PS
Definitivt säkert: en man
Före XI:s era kunde man vänta sig att någon, som skulle kunna bli generalsekreterare, skulle komma med i politbyrån i mitten av 50-årsåldern och ta över vid 62 års ålder.
Men i dag är den yngsta medlemmen i den innersta kretsen på sju ledare 63 år – och ännu har ingen kvinna någonsin nått en position i politbyråns makttopp, den ständiga kommittén.
Medianåldern för hela politbyrån är 66 år, den högsta under århundradet.
Centralkommittén brukade ha många fullvärdiga medlemmar i 40-årsåldern och i början av de 50 – i dag är den yngste 56.
Även de regionala partiledningarna blir äldre, enligt siffror från Gavekal.
Farligt plocka in yngre?
Xi skulle kunna plocka in några yngre i politbyrån, men det skulle också kunna undergräva hans makt om någon yngre identifierades som hans blivande ersättare.
Bättre att hålla sig till lojala gamla män, resonerar Xi i The Economists tolkning.
Sedan 20:e kongressen har en femtedel av de fullvärdiga medlemmarna av centralkommittén rensats ut.
Orsaken har, i de flesta bekräftade fall, varit korruption, men att eliminera möjliga rivaler anses också ha varit en faktor.
Kina bygger jättekanal på rekordtid – förändrar handeln. Dagens PS