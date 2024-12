Är undergången nära? Nej, inte i år heller

Relevance Communication Nordic AB har under det senaste året utvecklats till en betydande aktör inom svensk ekonomijournalistik. I december 2023 slogs News 55 AB och Dagens PS Media AB samman, och i april fortsatte vår förvärvsstrategi genom att förvärva Realtid. Som bolagets vd Fredrik Lundberg uttrycker det: "Som en nyhetssajt står man starkare tillsammans än …

Kryptomarknaden befinner sig just nu i ett positivt momentum, där altcoins lyfter, Bitcoin når nya rekordnivåer och utvecklingen i USA öppnar dörrar för en ljusare framtid. I detta gynnsamma klimat gör Valour en storsatsning och lanserar 20 nya produkter för att möta den ökade efterfrågan från investerare. Läs mer om Valour – Vi ser ett …

Företagsekonomer står inför ständiga förändringar i ekonomiska regelverk, vilket gör att det kan vara utmanande att hålla sig uppdaterad. Många upplever att de lägger mer tid än någonsin på att följa nya regler och lagar. FAR Online är det digitala verktyget som hjälper dig att effektivisera detta arbete och förbättra din yrkesvardag. En allt-i-ett-plattform för …

Lågkonjunkturen håller sig fast – men svenskarnas köpkraft ökar. Här är branscherna som ökade mest i den fysiska detaljhandeln under december. ”Siffrorna indikerar ett positivt avslut av året”, säger Louise Richardson, Sverigechef för Nets. Årets största shoppingsäsong –?från Black Week och fram till jul –?visar på en starkare ekonomi för svenskarna. För handlare som kämpat mot lägre …

Klimat och krig vår tids apokalyps

ANNONS

Klimatförändringar och krig är några undergångsfärgade händelser i vår tid.

Naturkatastrofer, sjukdomsutbrott och misstro mot etablerade auktoriteter är också exempel på apokalyptiska tankegångar.

Lunds universitet har en tvärvetenskaplig forskargrupp, ””At the End of the World”, där man undersöker hur apokalyptiska tankar och tender formar historieskrivning, juridisk-politiskt tänkande, populistisk retorik och mediers rapportering om AI, klimathot och migration.

”Kanske kan man tolka det här som att det finns ett stort intresse för de gemensamma utmaningar mänskligheten står inför. Klimatförändringar, pandemi, krig och inte minst AI”, funderar Blaženka Scheuer.

Existentiella frågor

Allt det här är händelser som är tätt kopplade till existentiella frågor.

”I tider av existentiella kriser har människan ofta aktualiserat det kulturella minnet. Det som hjälpt henne under årtusenden att sätta ord på och hantera en kris. Den apokalyptiska tematiken, med sina storslagna bilder kommer väl till hands”, menar Scheuer.

”Vi kan faktiskt påverka”

Lunda-forskaren konstaterar att varje generation behöver leva och handskas med sin egen tids stora utmaningar.

ANNONS

Samtidigt är det viktigt att odla ett kritiskt engagemang.

”En jordbävning kan vi möjligtvis skydda oss ifrån men inte egentligen påverka. När det gäller klimatförändringarna, krig och auktoritära regimer är vi inte utan agens. Vi kan faktiskt påverka”, avslutar Blaženka Scheuer.

Superrika preppar för apokalypsen: “Patetiska”. Dagens PS

Komikern: “Vi skapar vår egen undergång”. Dagens PS

AI – revisorns undergång? Realtid