Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Miljardärernas hemliga valv – Pokémon-kort och leksakssoldater

IBV International Vaults i Londons West End är miljardärernas hemliga valv.
IBV International Vaults i Londons West End är miljardärernas hemliga valv. (Foto: IBV International Vaults)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

När det gäller att förvara dyrbarheter i vad som beskrivs som ett av världens säkraste valv lämnas inget åt slumpen. Miljardärerna förvarar dock ibland saker som kan uppfattas som något udda.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Valvet ligger i Londons West End.

Världens säkraste valv

ANNONS

Det beskrivs som Europas och kanske världens säkraste valv.

Skulle en räv eller nåt annat djur för den delen slinka förbi utanför på gatan, vet de ansvariga om det på ett ögonblick.

Kameror, sensorer, skottsäkra glasväggar, id-kontroller, beväpnade vakter – samtliga ska skydda innehållet i valvet som drivs av IBV International Vaults, berättar CNN Style.

Kunderna ska kunna känna sig säkra att deras dyrgripar är i säkra händer, för det handlar trots allt om ett uppskattat värde på upp till 60 miljoner pund, eller nästan 800 miljoner kronor i valvet.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Betydelsefulla saker

Värdefulla saker kan dock betyda olika saker beroende på vem du frågar.

“Folk förvarar saker som betyder något för dem”, säger Sean Hoey, manager på IBV International Vaults London, även om det betyder att visa saker ibland kan uppfattas som “konstiga”.

ANNONS

Förvaring kostar mellan runt 15 000 kronor och nästan 200 000 kronor beroende på storlek, om året.

Kedjan IBV International Vaults har förvaringar över hela världen på ställen som Kapstaden, Beverly Hills och Schweiz med totalt över 40 000 medlemmar.

Gömmer i hemliga valv

I takt med att myndigheter och regeringar jagar privatpersoners ägodelar och ifrågasätter var rikedom och pengar kommer ifrån så ökar också intresset att lägga undan saker i hemliga valv.

IBV International Vaults ifrågasätter inte vad kunderna har i sina fack, men medlemmar måste skriva under på att det inte handlar om förbjudna produkter som exempelvis droger, tvättade pengar och elfenben.

“Typen av människor som kommer hit varierar verkligen. Vi har kändisar, sportstjärnor, utländska kungligheter miljonärer och miljardärer”, säger Sean Hoey.

Ibland handlar det om saker som makar vill gömma från varandra och ibland kan det vara ett arv som inte ska upptäckas förrän personen har gått bort.

Pokémon-kort

Vissa samlar på saker som de vill förvara säkert, som Pokémon-kort i begränsade upplagor.

ANNONS

I andra fall handlar det om familjeklenoder och fotografier.

”Jag kände till någon som förvarade leksakssoldater, och någon förvarade första upplagan av en bok som de ville behålla i nyskick.”

I osäkra geopolitiska tider är valv en bra försäkring för saker som man absolut inte har råd att bli av med menar Sean Hoey.

Att ha ett eget valv är ett säkert sätt att skydda sina tillhörigheter anser en hel del människor.
Att ha ett eget valv är ett säkert sätt att skydda sina tillhörigheter anser en hel del människor. (Foto: IBV International Vaults)

Enbart en nyckel

Det är enbart kunden som har nyckel till sin egen box.

“Det är omöjligt för oss, eller någon annan, att komma åt kassaskåpet, förutom kunden själv.”

Läs även:

Inte bara guld och dollar i bankvalven. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
London
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS