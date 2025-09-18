Miljardärernas hemliga valv – Pokémon-kort och leksakssoldater

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Betydelsefulla saker

Värdefulla saker kan dock betyda olika saker beroende på vem du frågar.

“Folk förvarar saker som betyder något för dem”, säger Sean Hoey, manager på IBV International Vaults London, även om det betyder att visa saker ibland kan uppfattas som “konstiga”.

ANNONS

Förvaring kostar mellan runt 15 000 kronor och nästan 200 000 kronor beroende på storlek, om året.

Kedjan IBV International Vaults har förvaringar över hela världen på ställen som Kapstaden, Beverly Hills och Schweiz med totalt över 40 000 medlemmar.

Gömmer i hemliga valv

I takt med att myndigheter och regeringar jagar privatpersoners ägodelar och ifrågasätter var rikedom och pengar kommer ifrån så ökar också intresset att lägga undan saker i hemliga valv.

IBV International Vaults ifrågasätter inte vad kunderna har i sina fack, men medlemmar måste skriva under på att det inte handlar om förbjudna produkter som exempelvis droger, tvättade pengar och elfenben.

“Typen av människor som kommer hit varierar verkligen. Vi har kändisar, sportstjärnor, utländska kungligheter miljonärer och miljardärer”, säger Sean Hoey.

Ibland handlar det om saker som makar vill gömma från varandra och ibland kan det vara ett arv som inte ska upptäckas förrän personen har gått bort.

Pokémon-kort

Vissa samlar på saker som de vill förvara säkert, som Pokémon-kort i begränsade upplagor.

ANNONS

I andra fall handlar det om familjeklenoder och fotografier.

”Jag kände till någon som förvarade leksakssoldater, och någon förvarade första upplagan av en bok som de ville behålla i nyskick.”

I osäkra geopolitiska tider är valv en bra försäkring för saker som man absolut inte har råd att bli av med menar Sean Hoey.

Att ha ett eget valv är ett säkert sätt att skydda sina tillhörigheter anser en hel del människor. (Foto: IBV International Vaults)

Enbart en nyckel

Det är enbart kunden som har nyckel till sin egen box.

“Det är omöjligt för oss, eller någon annan, att komma åt kassaskåpet, förutom kunden själv.”

Läs även:

Inte bara guld och dollar i bankvalven. Dagens PS

ANNONS