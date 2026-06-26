Kristersson: Det värsta är över nu

Solen gassar i Visby där Ulf Kristersson lägger an en positiv ton i sitt tal. Efter år präglade av flyktingkris, pandemi, inflationskris, lågkonjunktur och gängbrottslighet ser han ljusare på framtiden.

Tar vi vara på våra styrkor, så går Sverige mot en riktigt ljus framtid, säger Kristersson.

Han vill att svenskarna ska känna framtidstro i ett rikt, rimligt och rättvist Sverige.

Om tio år ska vi vara det rikaste landet i hela EU igen. Vi ligger redan bättre till än de allra flesta, men vi måste ändå växla upp, säger han.