Wallenberg tar plats i Zelenskyj-råd

Marcus Wallenberg ska hjälpa Ukraina med återuppbyggnaden. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Marcus Wallenberg får en plats i Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs rådgivande grupp för landets återuppbyggnad.

Wallenberg, bland annat styrelseordförande för SEB och Saab, ska tillsammans med andra bidra med ekonomisk expertis, skriver Dagens industri.

”Ukraina befinner sig i ett avgörande skede. Det ukrainska folket har visat ett enastående mod i försvaret av sitt land och det kommer att bli otroligt viktigt att det finns en trovärdig vision och planer för återuppbyggnaden av landet och dess ekonomiska framtid”, skriver Marcus Wallenberg till tidningen.

