Stigande oljepris får börserna att sura igen

Börsfesten ser ut att vara över, åtminstone för stunden. Pilarna pekar ner igen i förhandeln, bland annat sedan oljepriset vänt upp.

Oljepriset har stigit några dollar och ett fat Nordsjöolja kostar på morgonen strax över 97 dollar. Detta sedan Iran på onsdagskvällen meddelat att Hormuzsundet stängs igen. Vapenvilan mellan Iran och USA/Israel vilar på bräcklig grund.