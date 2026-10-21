Två unga ukrainska män har gripits i Nordjylland, misstänkta för att ha fotograferat försvarsföretaget MyDefence som utvecklar drönarförsvar. Enligt åklagaren skickades bilderna vidare via Telegram och var avsedda för rysk underrättelsetjänst.
Två ukrainare misstänkta för spionage mot danskt drönarföretag
Männen, som är 18 och 21 år, misstänks ha fotograferat MyDefence den 19 oktober, enligt Limfjord Update. De greps samma dag och är båda ukrainska medborgare, enligt Ritzau.
Sune Myrup, som leder utredningen vid Nordjyllands polis, säger enligt Ritzau:
Det är ett fall som vi ser mycket allvarligt på.
Polisen arbetar med fallet tillsammans med den danska säkerhetstjänsten PET.
MyDefence ligger på Hjørringvej i Nørresundby. Männen misstänks ha fotograferat företaget tillsammans med andra, okända personer, uppger TV 2 Nord. Bilderna ska sedan ha skickats till en användare på Telegram. MyDefence har inte velat kommentera fallet, uppger Ritzau.
Båda nekar till brott
Tingsrätten i Ålborg prövade frihetsberövandet bakom stängda dörrar på tisdagen. Båda männen nekar till brott, uppger DR. Rätten såg inga skäl att häkta dem, men de får hållas anhållna i upp till tre dygn medan polisen utreder vidare, rapporterar Limfjord Update.
Försvarsadvokaten Rasmus Amandusson säger till TV 2 Nord:
Det är ett allvarligt fall där en misstanke om brott har riktats mot dem.
Misstankarna gäller paragraf 108 i den danska straffelagen, som handlar om att hjälpa en utländsk underrättelsetjänst att verka i Danmark. Straffet är fängelse i högst sex år, enligt lagtexten. Paragrafens andra stycke ger upp till tolv år, bland annat om det rör militära förhållanden.
PET varnar för fotouppdrag på nätet
I ett mejl till nyhetsbyrån ber PET allmänheten att avstå från uppdrag som okända lägger ut på sociala medier, där man ska fotografera eller samla in uppgifter om försvarsföretag och andra säkerhetskänsliga mål. Har man redan utfört ett sådant uppdrag och blivit osäker på vad uppgifterna ska användas till bör man kontakta polisen, skriver PET.
Myndigheten skriver vidare att:
Ett till synes enkelt fotouppdrag kan användas för att förbereda sabotage.
Rysk sabotageplanering mot försvarsindustrin
I september sa Emil Græsholm, chef för kontraspionaget vid PET, till Berlingske att ryska säkerhetstjänster aktivt förbereder sabotage mot den danska försvarsindustrin. Han sa då:
Planeringen är tillräckligt konkret för att oroa oss.
Säpos chef Charlotte von Essen har enligt SVT varnat för att rysk underrättelseverksamhet, påverkan och sabotage mot Sverige ökar, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.
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