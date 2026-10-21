Två ukrainare misstänkta för spionage mot danskt drönarföretag

Sune Myrup, som leder utredningen vid Nordjyllands polis, säger enligt Ritzau:

Det är ett fall som vi ser mycket allvarligt på.

Polisen arbetar med fallet tillsammans med den danska säkerhetstjänsten PET.

MyDefence ligger på Hjørringvej i Nørresundby. Männen misstänks ha fotograferat företaget tillsammans med andra, okända personer, uppger TV 2 Nord. Bilderna ska sedan ha skickats till en användare på Telegram. MyDefence har inte velat kommentera fallet, uppger Ritzau.

Båda nekar till brott

Tingsrätten i Ålborg prövade frihetsberövandet bakom stängda dörrar på tisdagen. Båda männen nekar till brott, uppger DR. Rätten såg inga skäl att häkta dem, men de får hållas anhållna i upp till tre dygn medan polisen utreder vidare, rapporterar Limfjord Update.

Försvarsadvokaten Rasmus Amandusson säger till TV 2 Nord:

Det är ett allvarligt fall där en misstanke om brott har riktats mot dem.

Misstankarna gäller paragraf 108 i den danska straffelagen, som handlar om att hjälpa en utländsk underrättelsetjänst att verka i Danmark. Straffet är fängelse i högst sex år, enligt lagtexten. Paragrafens andra stycke ger upp till tolv år, bland annat om det rör militära förhållanden.