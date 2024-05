Putin ökar takten i sitt "skuggkrig" i Europa

Tyskland, Storbritannien, Sverige, Estland, Tjeckien, Polen – rapporter kommer från hela Europa om ryska attacker och sabotage mot både militära och civila anläggningar.

Bloombergs kolumnist Hal Brands skriver om att Rysslands president Vladimir Putin har ökat takten i sitt “skuggkrig” mot Europa, vilket är en slutsats han lånar från Estlands premiärminister Kaja Kallas.

Hal Brands är statsvetare och har förutom kolumnist bland annat titeln Henry A. Kissinger Distinguished Professor of Global Affairs at Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.

Putins motiv: Är redan krig

The Guardian rapporterar också om att Europa är på “hög beredskap” efter massor av ryska attacker.

Ryssarna saboterar tjeckiska järnvägar, brittiska lager för vapen till Ukraina, kommunikationskablar och vindkraftverk i Nordsjön, shoppingcentrum i Polen, Ikea i Litauen, flodbojar i Estland och lite allt möjligt annat. Kampanjen syftar till att försvaga västvärldens stöd till Ukraina, eller åtminstone att straffa europeiska länder för att de tillhandahåller det, enligt Hal Brands.

Putins motiv är att han redan anser att han ligger i krig med det kollektiva väst, som försöker förudmjuka Ryssland. Landet förnekar dock all inblandning trots överväldigande bevis, sin vana trogen.