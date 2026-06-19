Ökad fartygstrafik i återöppnat Hormuzsund

Siffran som registrerades under onsdagen är den högsta sedan mitten av april, då Hormuzsundet öppnades tillfälligt. Före kriget låg trafiken genom sundet på cirka 110 genomfarter per dag.

Sedan återöppningen har USA och Iran gett olika versioner om hur sundet ska skötas: USA hävdar att farleden ska vara avgiftsfri medan Iran sagt sig komma att ta ut en ”serviceavgift”. På fredagen uppger Iran att avgifterna pausas under den 60 dagar långa förhandlingsperioden.

Iranska myndigheter kräver dock att alla skepp som vill passera sundet registrerar sig minst 48 timmar i förväg, skriver Reuters.