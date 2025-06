Konflikten i Iran skakar omvärlden – omfattande kritik mot Trump

Trump: “Peace or tragedy”

President Donald Trump framträdde efter attackerna i ett tv-sänt tal. Han beskrev insatsen som nödvändig för att stoppa Irans kärnvapenprogram och varnade för följder om Teheran svarar med ytterligare attacker.

“There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last eight days”, sade Trump. Han betonade samtidigt att många fler mål återstår om Iran inte väljer fredens väg.

Omfattande kritik i USA

ANNONS

I amerikanska analyser, bland annat i Financial Times, beskrivs beslutet som det största politiska risktagandet i Trumps presidentperiod. “Trump is playing the biggest gamble of his presidency,” konstaterar tidningen i sin analys.

Kritiken i USA är omfattande, där demokratiska företrädare som senator Chris Van Hollen kallar insatsen för ett “krig av val”, medan Alexandria Ocasio-Cortez talat om ett nytt riksrättsförfarande.

Samtidigt försvaras attacken av republikanska röster. Talmannen Mike Johnson beskrev den som en nödvändig åtgärd för att hindra Iran från att få kärnvapen.

Iran: “Extremt farligt och kriminellt”

Irans utrikesminister Abbas Araghchi fördömde attackerna i starka ordalag. I ett inlägg på X kallade han agerandet för “extremt farligt, laglöst och kriminellt” och framhöll att insatsen kommer att få “eviga konsekvenser”. Araghchi hänvisade också till Irans rätt till legitimt självförsvar enligt FN-stadgan.

Iranska myndigheter meddelade samtidigt att inga radioaktiva utsläpp registrerats efter angreppen på kärnanläggningarna, ett besked som bekräftades av Saudiarabiens strålsäkerhetsmyndighet.

Omvärlden varnar för eskalering

FN:s generalsekreterare uttryckte oro för en fortsatt upptrappning. Säkerhetsrådet sammankallades till ett extrainsatt möte under söndagen för att diskutera situationen. Generalsekreteraren varnade för att händelserna riskerar att driva regionen in i en ännu farligare spiral av våld.

Bedömare påpekar att insatsen kan få långtgående konsekvenser för stabiliteten i regionen. Brian Katulis vid Middle East Institute varnar för att Irans nätverk av allierade miliser kan utlösa nya oroshärdar. “Iran’s proxy networks are operationally lethal,” konstaterar han i analysen.

ANNONS

Hoten om regional dominoeffekt förstärks av signaler från Jemen där huthirebellerna, som har stöd av Iran, hotar med attacker mot amerikanska intressen på Röda havet. Israel har också höjt beredskapen mot Hizbollah i Libanon.

Så påverkar konflikten i Iran marknaden

På energimarknaden växer oron för störningar i sjöfarten genom Hormuzsundet och Röda havet, något som kan påverka oljepriset och världshandeln. Analytiker varnar för att oljepriset kan stiga markant om konflikten trappas upp ytterligare.

Aaron David Miller vid Carnegie Endowment noterar att Trump för närvarande har ett politiskt utrymme att fortsätta offensiven, men att situationen snabbt kan förändras om amerikanska soldater dödas eller oljepriset passerar 100 dollar fatet.

Dana Stroul, tidigare tjänsteman vid Pentagon, påpekar att Vita huset inte har levererat någon tydlig plan till kongressen om hur konflikten ska hanteras framöver. Det saknas i nuläget en exit-strategi och ett politiskt ramverk för hur USA ska undvika att dras in i en långvarig konflikt.

Kraftigt förändrat läge i mellanöstern

Nattens attacker har förändrat säkerhetsläget i Mellanöstern på ett dramatiskt sätt. Omvärlden blickar nu mot Teheran för att se hur Iran väljer att svara. Samtidigt pågår diplomatiska ansträngningar för att förhindra att konflikten sprider sig ytterligare. Framtiden är osäker och mycket beror på de närmaste dagarnas utveckling.

Läs mer:

Iran och USA: Tre möjliga scenarios. Dagens PS

Monsterbombem som kan utplåna Irans kärnvapen. Dagens PS