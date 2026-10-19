Inrikesministern fick inte avgå när Frankrike brinner

Demonstrationerna riktade sig mot stigande levnadskostnader och försämrade offentliga tjänster, med särskilt fokus på problemen i det franska skolsystemet.

”Landet har ett behov av ett kontinuerligt ledarskap för ordningsstyrkorna i den rådande situationen”, lyder Macrons motivering till beslutet att avslå inrikesministerns begäran om att avgå.

2 400 gripna

På söndagen hade minst 2 400 personer gripits runt om i Frankrike, rapporterade Associated Press. I Paris sattes polis in för att stoppa plundring och nya sammandrabbningar. Även Marseille, Lyon och Bordeaux drabbades av våld och skadegörelse.

Macron fördömde våldet i ett tv-sänt tal på söndagen och lovade att de ansvariga skulle ställas till svars.

”De som plundrat ska betala för skadorna, och de som försökt störta republiken ska ställas till svars”, säger presidenten enligt Associated Press.

Macron betonade att fredliga demonstranter måste skiljas från grupper som ägnar sig åt våld och förstörelse. Han pekade ut radikala vänstergrupper och kriminella som ansvariga för delar av oroligheterna.

Justitieminister Gérald Darmanin har medgett att myndigheterna underskattade hotet från grupper som regeringen beskriver som radikala vänsterextremister. Inrikesminister Nuñez medgav i fransk radio att polisen tappat kontrollen i flera städer, och att han är ansvarig för allt som händer på plats, vilket var anledningen till att han velat avgå.

Enligt Reuters hade Frankrike mobiliserat omkring 60 000 poliser och andra säkerhetsstyrkor under lördagen. Trots insatsen lyckades myndigheterna inte förhindra omfattande skadegörelse.