Fler fall än tidigare av dödliga köttätande bakterier har upptäckts i USA. Orsaken till ökningen tros delvis bero på förhöjda temperaturer på grund av klimatförändringar.
Varning: Köttätande bakterier slår till när planeten värms upp
Hittills under året har det rapporterats in åtta fall med dödlig utkomst på grund av den “köttätande” bakterien Vibrio vulnificus i USA, rapporterar Newsweek.
Dödsfallen, om än få i jämförelse med statistik av andra dödliga sjukdomar, är fler än tidigare runt USA:s sydkust. Och de kan bero på varmare vatten som orsakas av förhöjda temperaturer.
“Klimatförändringarna är sannolikt en viktig orsak”, säger R. Sean Norman, professor och chef för Molecular Microbial Ecology Laboratory vid institutionen för miljöhälsovetenskap vid University of South Carolina, till Newsweek.
Köttätande bakterier trivs i värmen
Vibrio vulnificus trivs i varmt saltvatten eller bräckt vatten och kan smitta människor antingen genom föda som otillräckligt tillagade skaldjur, särskilt ostron. När bakterien infekterar redan öppna sår kan det leda till att det blir “köttätande” eller att den drabbade får sepsis. Ungefär en av fem som infekteras dör av sjukdomen.
I USA rapporteras vanligtvis ungefär 150-200 fall av bakterien årligen till Centres for Disease Control and Prevention (CDC) och cirka 1-5 dödsfall.
Det finns flera olika okända faktorer som kan förklara den ökande förekomsten.
“Det här är verkligen inte normalt kan man konstatera. Vi har inte haft så många fall tidigt på sommaren på väldigt länge”, säger Antarpreet Jutla, professor på University of Florida till NBC.
Men mycket tyder på att klimatet har en påverkan.
“Uppvärmningen av haven i samband med klimatförändringar spelar en direkt roll i detta hot mot folkhälsan eftersom varmare temperaturer gynnar tillväxten av vibriosbakterier som är en naturlig del av de mikrobiella samhällena i akvatiska ekosystem”, säger Rita Colwell, mikrobiolog och marinforskare på University of Maryland College Park till Newsweek.
Finns även i Sverige
Vibrio vulnificus, som är släkt med kolera, förekommer naturligt i vattendrag och gör det även i Sverige. Första fallet i landet tros ha upptäckts 1994.
Även har det funnnits en korrelation mellan varma somrar och fler fall av Vibrio. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten drabbades hela 178 personer av bakterien under 2018 som var ett ovanligt varmt år. Då räknas alla registrerade fall in, oavsett i vilket land som personen smittats i.
Annars har antalet infektioner legat på mellan 43 till 85 sedan 2015. I år har det hittills inkommit 33 fal av bakterien.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Varning: Köttätande bakterier slår till när planeten värms upp
