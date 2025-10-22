I Polen samarbetar militär och miljörörelse för att återställa våtmarker vid östgränsen – ett projekt som gynnar både naturen och försvaret.
Polen ska återställa våtmarker – som militärt skydd
Mest läst i kategorin
Forskare: Klimatförändringar inte bara negativt
En ny forskningsstudie visar att vissa delar av jorden kan få mer regn som följd av klimatförändringarna. Och det kan vara positivt. Klimatförändringarna leder till värmeböljor, dyrare mat och, i vissa fall, mer regn. Det sistnämnda behöver inte bara vara negativt, menar forskarna. Kan få betydligt mer regn Sedan 1920 har den enorma, karga Saharaöknen …
Forskarnas larm: Miljontals drabbas av havens kollaps
Forskarnas larm visar att korallreven är det ekosystem som nu nått en kritisk punkt där skador till följd av den globala uppvärmingen kan vara oåterkalleliga. Korallreven göder miljontals människor runtom i världen med bland annat mat, men även levebröd från fisket och turism. Men nu varnar forskare i en rapport från University of Exeter att …
Europas glaciärer smälter bort framför våra ögon
Att världens glaciärer snabbt smälter är ingen nyhet men ibland blir det extra tydligt när utvecklingen visas genom bildbevis. I Schweiz har många glaciärer försvunnit nästan helt. Precis som på många andra håll i världen smälter glaciärerna i Schweiz snabbt genom ett allt varmare klimat. Mäter utvecklingen av glaciärer Matthias Huss på Glacier Monitoring in …
Vår mat förstör planeten – och Europa tittar bort
Även om världen slutade använda kol, olja och gas i morgon skulle vår mat fortfarande värma upp jorden över 1,5 grader, menar en ny global rapport. Målet är att hålla global uppvärmning inom 1,5 grader. Det går sådär med den saken. 2024 blev det varmaste året som hittills har uppmätts och under 2025 fick vi …
Tickande bomb riskerar förgifta Östersjön
1,6 miljoner ton ammunition ruttnar på Östersjöns och Nordsjöns bottnar. Skräpet från andra världskriget är en tickande bomb. När höljena rostar släpper de ut kemikalier som sakta förgiftar haven. Dirk Schoenen rör sig långsamt ned i mörkret. Tystnaden är kompakt. Det enda som hörs är de egna komprimerade andetagen genom dykarhjälmen. På den dyiga bottnen …
“Återställ våtmarker!” är ett slagord som miljörörelsen använder sig av, som baseras på att FN:s klimatpanel anser att en av de snabbaste klimatåtgärderna som finns är att återställa utdikade våtmarker.
I Sverige finns en ideell organisation med detta namn som gjort sig känd genom civil olydnad och uppmärksammade aktioner som flera gånger lett till att aktivister dömts för brott.
Nu ser slagordet ut att bli verklighet i Polen.
Gör gemensam sak med försvaret
Miljöorganisationerna har gjort gemensam sak med det polska försvaret om att återställa både våtmarker och skogar vid Polens östra gräns mot Ryssland och Belarus. Vägar genom skogen ska låtas växa igen, rapporterar SVT.
“Militären är för att återställa våtmarken. Vi är för att återplantera skog och öka det naturliga vattenflödet”, säger överstelöjtnant Marek Pietrzak på den polska generalstaben till SVT.
“Under mötet med miljöorganisationerna pratade vi om återskapa de vilda skogarna som kan stärka gränsen och hindra en fiendestyrka.”
“Miljörörelsen i Polen har försökt stoppa den här dräneringen i årtionden”, säger Michal Zmihorski, professor vid den polska Vetenskapsakademien.
“Helt klart är att våtmarker är den bästa barriären för militära fordon”, säger han till SVT.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
Texten innehåller annonslänkar När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
“Bäverstrategin” för våtmarker ska stoppa angripare
Han skrattar till när SVT frågar om hans åtgärder för mångfald kring djur och natur stärker den polska säkerheten och försvaret.
“Bäverstrategin. Den kan vara användbar, den här strategin. Men det är inte på låtsas”.
“Att skydda groddjur och att göra gränsen säkrare kräver exakt samma åtgärder”.
Läs även: Våtmarker ska rädda Östersjön – Kronprinsessan på besök (Dagens PS)
Läs även: Danmark ser grönt – bönder måste återställa 400 000 hektar skog (Dagens PS)
Läs även: Biologisk mångfald nästa stora hållbarhetsmål (Realtid)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka
Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna. Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013. Silver har följt efter …
Kina stärker greppet om USA:s ekonomi – trots tullar och handelskrig
Trots sex månader av handelskrig och amerikanska tullavgifter på 55 procent fortsätter kinesiska varor att strömma in till USA i betydande omfattning. Dagligen korsar varor värda omkring en miljard dollar Stilla havet från Kina till USA. Med en viss uppgång i september jämfört med augusti, rapporterar Bloomberg. Även om det totala handelsvärdet har sjunkit med …
Polen ska återställa våtmarker – som militärt skydd
I Polen samarbetar militär och miljörörelse för att återställa våtmarker vid östgränsen – ett projekt som gynnar både naturen och försvaret. "Återställ våtmarker!" är ett slagord som miljörörelsen använder sig av, som baseras på att FN:s klimatpanel anser att en av de snabbaste klimatåtgärderna som finns är att återställa utdikade våtmarker. I Sverige finns en ideell …
Svenskt bolag gör plast av trä: "Blir lite frustrerad"
En restprodukt från skogsindustrin blir till plast i en fabrik i Knivsta – och allt började med Star Wars-figurer i en ugn. Det som började som ett lekfullt köksexperiment har utvecklats till en svensk innovation med potential att förändra plastindustrin i grunden. Med restprodukten lignin från skogsindustrin som råvara har forskaren Christopher Carrick, doktor i …
Ny upptäckt kan leda till ny behandling mot IBS
Svenska forskare har kunnat visa hur tarmbakterier kan bilda bioaktivt serotonin, något som på sikt kan leda till nya behandlingar för IBS. Tarmsjukdomen IBS är vanlig, särskilt bland kvinnor, sjukdomen ger symtom som buksmärta, förstoppning eller diarré. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd men tarmens bakteriemiljö och serotoninnivåer är viktiga faktorer. Tarmens hjärna Serotonin är …