Polen ska återställa våtmarker – som militärt skydd

Våtmarker
Militären och miljörörelsen går ihop i syftet att återställa våtmarker vid den polska gränsen. (Foto: Czarek Sokolowski/AP/TT och Anna Hållams/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

I Polen samarbetar militär och miljörörelse för att återställa våtmarker vid östgränsen – ett projekt som gynnar både naturen och försvaret.

“Återställ våtmarker!” är ett slagord som miljörörelsen använder sig av, som baseras på att FN:s klimatpanel anser att en av de snabbaste klimatåtgärderna som finns är att återställa utdikade våtmarker.

I Sverige finns en ideell organisation med detta namn som gjort sig känd genom civil olydnad och uppmärksammade aktioner som flera gånger lett till att aktivister dömts för brott.

Nu ser slagordet ut att bli verklighet i Polen.

Gör gemensam sak med försvaret

Miljöorganisationerna har gjort gemensam sak med det polska försvaret om att återställa både våtmarker och skogar vid Polens östra gräns mot Ryssland och Belarus. Vägar genom skogen ska låtas växa igen, rapporterar SVT.

“Militären är för att återställa våtmarken. Vi är för att återplantera skog och öka det naturliga vattenflödet”, säger överstelöjtnant Marek Pietrzak på den polska generalstaben till SVT.

“Under mötet med miljöorganisationerna pratade vi om återskapa de vilda skogarna som kan stärka gränsen och hindra en fiendestyrka.”

“Miljörörelsen i Polen har försökt stoppa den här dräneringen i årtionden”, säger Michal Zmihorski, professor vid den polska Vetenskapsakademien.

“Helt klart är att våtmarker är den bästa barriären för militära fordon”, säger han till SVT.

“Bäverstrategin” för våtmarker ska stoppa angripare

Han skrattar till när SVT frågar om hans åtgärder för mångfald kring djur och natur stärker den polska säkerheten och försvaret.

“Bäverstrategin. Den kan vara användbar, den här strategin. Men det är inte på låtsas”.

“Att skydda groddjur och att göra gränsen säkrare kräver exakt samma åtgärder”.

FörsvarKlimatPolen
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

