Kaos när Putin stänger mobilnätet

Den ryska ledningen har nu formellt hävt tre veckors restriktioner för mobilt internet men åtkomsten är fortfarande instabil.

Flera regioner slår på och av nätverket och hänvisar till ukrainska drönarattacker.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger att restriktionerna handlar om säkerhet.

”Åtgärderna kommer att gälla så länge som de behövs”, hävdar han.

Åtalad – rekryterade 80 agenter åt Ryssland. Dagens PS

Vardagen kraftigt påverkad

Även om myndigheterna hävdar att vissa kritiska tjänster ska fungera även under nedstängningarna, hävdar både media och användare att det inte alltid är så.

Vardagslivet i städerna är hårt påverkat, skriver The Guardian.

Tidigare i mars frågade ryska opinionsinstitutet Field 1 000 tonåringar om deras reaktioner på nedstängningarna av nätet.

46 procent av tonåringarna svarade att de reagerat med ilska, 15 procent med gråt, 14 procent med irritation och 7 procent med hat. 6 procent förklarade sig ”chockade”.

Ryssar tillåts allt mindre kontakt med omvärlden. Dagens PS