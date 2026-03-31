Ett nedstängt mobilnät gör vardagen krånglig och ryssarna reagerar med ilska. Ledningen i Kreml skyller på Ukraina.
Kaos när Putin stänger mobilnätet
Sedan början av mars har Ryssland fått vara med om upprepade och i vissa fall landsomfattande avbrott på mobilt internet.
Det har satt betalningslösningar ur spel och påverkat allt från taxiappar till kartor och meddelande-appar.
Den ryska ledningen har nu formellt hävt tre veckors restriktioner för mobilt internet men åtkomsten är fortfarande instabil.
Flera regioner slår på och av nätverket och hänvisar till ukrainska drönarattacker.
Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger att restriktionerna handlar om säkerhet.
”Åtgärderna kommer att gälla så länge som de behövs”, hävdar han.
Åtalad – rekryterade 80 agenter åt Ryssland. Dagens PS
Vardagen kraftigt påverkad
Även om myndigheterna hävdar att vissa kritiska tjänster ska fungera även under nedstängningarna, hävdar både media och användare att det inte alltid är så.
Vardagslivet i städerna är hårt påverkat, skriver The Guardian.
Tidigare i mars frågade ryska opinionsinstitutet Field 1 000 tonåringar om deras reaktioner på nedstängningarna av nätet.
46 procent av tonåringarna svarade att de reagerat med ilska, 15 procent med gråt, 14 procent med irritation och 7 procent med hat. 6 procent förklarade sig ”chockade”.
83 procent negativa
83 procent av de svarande reagerade negativt på nedstängningarna. Undersökningen ska enligt källor ha varit beställt av presidentens administration för att stämma av missnöjet.
Säkerhetstjänsterna ska vara de som främst driver kravet på restriktioner och har inte fått något mothugg från den politiska delen av regimen.
Många inom statsapparaten upplever heller inte själva konsekvenserna, eftersom de använder säkra arbetsservrar med fullständig internetåtkomst, påpekar Dagbladet.
”Ett totalt kaos”
Mobilnätet i Moskva är ”ett totalt kaos”, enligt en anonym person. Anonymiteten är förklarlig eftersom ryska myndigheter slår ner hårt på protester mot censur och nedstängningar.
Man avvisar rutinmässigt alla ansökningar om demonstrationer och hotar gripa alla som deltar i de aktioner som ändå genomförs.
Demonstrationer är i praktiken förbjudna och all kritik av kriget mot Ukraina kraftigt censurerad.
Den ryska ledningen försöker nu skärpa kontrollen över internet ytterligare, genom att blockera appar som Telegram och Whatsapp.
Man fortsätter att försöka tvinga användare att byta till den statliga tjänsten Max i stället.