Kanada gör som Norge – startar ny investeringsfond

Kanadas premiärminister Mark Carney vill att landet ska bli en stor spelare inom kritiska metaller.
Kanadas premiärminister Mark Carney vill att landet ska bli en stor spelare inom kritiska metaller. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Kanada följer i Norges fotspår och startar en ny investeringsfond. Landet vill utnyttja sina fyndigheter av kritiska metaller.

Den nya statliga investeringsfonden Critical Minerals Investment Fund gäller kritiska mineraler och ska hålla runt 2 miljarder kanadensiska dollar, eller runt 13,5 miljarder kronor, enligt Oilprice.

Kanada vill stärka egna landet

Planerna klubbades igenom tidigare i veckan och ska stärka inhemska leveranskedjor, attrahera globala investeringar och stärka den nationella säkerheten.

Kanada vill stå på egna ben när det gäller kritiska metaller till försvaret, halvledare och energiteknik och vara mindre beroende av jätten Kina.

“Dessa åtgärder skickar en kraftfull signal till gruvindustrin, globala investerare och Kanadas allierade om att Kanada menar allvar med att förbättra konkurrenskraften hos Kanadas gruvindustri”, säger Pierre Gratton, vd för Mining Association of Canada, organisationen som företräder den kanadensiska gruvindustrin, enligt Mining.com.

Skattelättnader på gång

Kanada kommer nu utöka brytning av viktiga metaller som krom, germanium och mangan samtidigt som regeringen ser över skattesänkningar för aktörer inom området.

Kanada gör nu som Norge och vill genom sin investeringsfond bli en viktig spelare i väst när det gäller just kritiska metaller och förhoppningen är att landet kan komma att bli en stor exportör framöver.

Skalar bort många offentliga jobb

Satsningarna inom gruvindustrin kommer dock kosta en hel del pengar, närmare bestämt 280 miljarder kanadensiska dollar, och för att kunna betala för det kommer 40 000 jobb inom den offentliga sektorn försvinna inom de närmaste åren.

Det är Natural Resources Canada inom regeringen som ansvarar för att sätta upp investeringsfonden, och 50 miljoner kanadensiska dollar kommer delas ut under fem år för att hjälpa till att etablera Critical Minerals Investment Fund.

Alltför beroende av Kina

Kanada behöver inte blicka långt – enbart över gränsen till USA – för att se vilken enorm efterfråga och beroende till Kina det faktiskt finns i nuläget när det gäller kritiska metaller.

Något som man nu vill avvärja sig från.

Kinas dominans inom jordartsmetaller slår mot USA när exporten stryps. (Foto: Dominik Vanyi / Unsplash)

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

