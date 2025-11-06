Kanada gör som Norge – startar ny investeringsfond

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Skattelättnader på gång

Kanada kommer nu utöka brytning av viktiga metaller som krom, germanium och mangan samtidigt som regeringen ser över skattesänkningar för aktörer inom området.

Kanada gör nu som Norge och vill genom sin investeringsfond bli en viktig spelare i väst när det gäller just kritiska metaller och förhoppningen är att landet kan komma att bli en stor exportör framöver.

Skalar bort många offentliga jobb

Satsningarna inom gruvindustrin kommer dock kosta en hel del pengar, närmare bestämt 280 miljarder kanadensiska dollar, och för att kunna betala för det kommer 40 000 jobb inom den offentliga sektorn försvinna inom de närmaste åren.

Det är Natural Resources Canada inom regeringen som ansvarar för att sätta upp investeringsfonden, och 50 miljoner kanadensiska dollar kommer delas ut under fem år för att hjälpa till att etablera Critical Minerals Investment Fund.

Alltför beroende av Kina

Kanada behöver inte blicka långt – enbart över gränsen till USA – för att se vilken enorm efterfråga och beroende till Kina det faktiskt finns i nuläget när det gäller kritiska metaller.

Något som man nu vill avvärja sig från.

Kinas dominans inom jordartsmetaller slår mot USA när exporten stryps. (Foto: Dominik Vanyi / Unsplash)

