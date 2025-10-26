Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Trump straffar "fientliga" Kanada med nya tullar

Trump
Efter reklamfilmen där ex-presidenten Ronald Reagan citeras straffar Donald Trump Kanada med ytterligare 10 procent i tullar. (Foto: Vincent Thian/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 26 okt. 2025Publicerad: 26 okt. 2025

Ontario har opponerat sig mot Trumps handelstullar, det får den amerikanska presidenten att svara med ytterligare tullavgifter på 10 procent mot Kanada.

Donald Trump skriver i ett inlägg på Truth Social att tullpåslaget mot Kanada är en följd av ”allvarlig felaktig framställning av fakta”, rapporterar bland andra Bloomberg.

Han anser att det är ett fientligt agerande från delstaten Ontario att kritisera de amerikanska handelstullarna. Därför höjer han avgifterna med 10 procent som vedergällning.

Det får Trump att se rött

Ontario har visat en reklamfilm där ett radiotal citeras av ex-presidenten Ronald Reagan från 1987. 

Reagan, som var en känd frihandelsvän, kritiserar där tullar för att ofelbart leda till motåtgärder från andra länder och vilda handelskrig.

Reklamfilmen drogs tillbaka i veckan när Trump blev upprörd, men den har sedan fortsatt visats, hävdar den amerikanska presidenten vilket föranlett den nya tullsmockan mot Kanada.

Trump kallar agerandet från Kanada för ”BEDRÄGERI”.

Han påstår också att Reagan, som i likhet med Trump var republikan, ”ÄLSKADE tullar för nationell säkerhet och ekonomi”.

Läs även: ”Fake Reagan” får Trump att avbryta handelssamtal med Kanada DagensPS

HandelstullarKanadaKritikReklamRonald ReaganstraffUSA
Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

