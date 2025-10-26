Ontario har opponerat sig mot Trumps handelstullar, det får den amerikanska presidenten att svara med ytterligare tullavgifter på 10 procent mot Kanada.
Trump straffar "fientliga" Kanada med nya tullar
Mest läst i kategorin
Väldoftande svamp kan ta bort myggan – för alltid
När försommaren kommer till Sverige är det härligt att drömma sig bort till värmen och ljuset som väntar runt hörnet. Den svenska sommaridyllen störs däremot av ett välbekant surr i örat och ett ilsket kliande. Nu kan forskningen ha hittat det naturliga svaret på myggan – och det doftar blommor. Är du en av dem …
Rysk missil för kärnvapen var i luften 15 timmar
Den ryska kärnkraftsdrivna kryssningsroboten, som kan bestyckas med kärnvapen, uppges ha färdats i en hastighet av 14 000 kilometer i timmen under ett nyligen utfört test. I ett uttalande till den ryske presidenten Vladimir Putin, som släpptes på söndagen, uppger Rysslands högsta general Valery Gerasimov att en ny och kärnvapenkapabel kryssningsrobot testats. Kryssningsmissilen, som heter …
Trump till Nordkoreas Kim: Hör av dig – vi kan ses
USA:s president Donald Trump är i Asien och tycker att Nordkoreas ledare Kim Jong-Un kan höra av sig, så att de kan träffas. Donald Trump säger enligt Bloomberg att han är ”öppen för det” och att det gärna får basuneras ut. Presidenten påbörjade Asienresan sent under fredagskvällen, lokal tid. Under vistelsen ska han träffa Kinas …
Vägrar lämna ut Nordstream-misstänkta: De är hjältar
Duon från Ukraina som misstänks i utredningen av Nordstream-ledningarna lämnas inte ut, vare sig från Polen eller Italien. Tyskland har begärt att de två männen, båda hemmahörande i Ukraina, lämnas ut. Men detta nobbar både Polen och Italien där männen gripits. Det här uppger Ekot i Sveriges Radio. Mer än tre år har gått sedan …
Glöm 25 – nu är 55 den nya toppåldern
Ny forskning vänder upp och ner på allt vi trodde om toppåldern och hjärnkapacitet. Enligt en studie publicerad i vetenskapstidskriften Intelligence är hjärnan som mest skärpt mellan 55 och 60 års ålder – inte i 20-årsåldern som länge varit den gängse sanningen. Hjärnan når sin topp senare än vi trott Bakom studien står psykologen Gilles …
Donald Trump skriver i ett inlägg på Truth Social att tullpåslaget mot Kanada är en följd av ”allvarlig felaktig framställning av fakta”, rapporterar bland andra Bloomberg.
Han anser att det är ett fientligt agerande från delstaten Ontario att kritisera de amerikanska handelstullarna. Därför höjer han avgifterna med 10 procent som vedergällning.
Det får Trump att se rött
Ontario har visat en reklamfilm där ett radiotal citeras av ex-presidenten Ronald Reagan från 1987.
Reagan, som var en känd frihandelsvän, kritiserar där tullar för att ofelbart leda till motåtgärder från andra länder och vilda handelskrig.
Reklamfilmen drogs tillbaka i veckan när Trump blev upprörd, men den har sedan fortsatt visats, hävdar den amerikanska presidenten vilket föranlett den nya tullsmockan mot Kanada.
Trump kallar agerandet från Kanada för ”BEDRÄGERI”.
Han påstår också att Reagan, som i likhet med Trump var republikan, ”ÄLSKADE tullar för nationell säkerhet och ekonomi”.
Läs även: ”Fake Reagan” får Trump att avbryta handelssamtal med Kanada DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Väldoftande svamp kan ta bort myggan – för alltid
När försommaren kommer till Sverige är det härligt att drömma sig bort till värmen och ljuset som väntar runt hörnet. Den svenska sommaridyllen störs däremot av ett välbekant surr i örat och ett ilsket kliande. Nu kan forskningen ha hittat det naturliga svaret på myggan – och det doftar blommor. Är du en av dem …
Viggos dagbok vecka 43 – från dovhjort till AI-miljarder
Häng med i Viggos dagbok: En vecka med skägg, steakhouse och surdeg. Från Hanif Bali i Aktuellt till vild dovhjort på Stureplan och tech-eufori på Space. Jag hinner även starta ett nytt resebolag, testa brunch på Kung Carl och förlora bord 14 på Riche till en herrekipering med stil. Måndag – ”Glöm aldrig intäkterna” Mediaexperten …
Rysk missil för kärnvapen var i luften 15 timmar
Den ryska kärnkraftsdrivna kryssningsroboten, som kan bestyckas med kärnvapen, uppges ha färdats i en hastighet av 14 000 kilometer i timmen under ett nyligen utfört test. I ett uttalande till den ryske presidenten Vladimir Putin, som släpptes på söndagen, uppger Rysslands högsta general Valery Gerasimov att en ny och kärnvapenkapabel kryssningsrobot testats. Kryssningsmissilen, som heter …
Trots dussintals rekord får USA-börsen stryk
Andra aktiemarknader i världen spöar USA-börsen trots att den sistnämnda återkommande slår nya rekord, konstaterar The Wall Street Journal. ”MSCI All Country World ex USA Index, som följer aktier i utvecklade och tillväxtmarknader, har stigit med cirka 26 % under 2025 mätt i amerikanska dollar. Det överträffar S&P 500, som har stigit med 15 % …
Taveres varning: Då förvinner Tesla från marknaden
Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta. Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025. Trots rekordförsäljning når bolagets vinst …