Dags för lite tunga tankar? Vad sägs om den här; vad händer om Jorden slutar rotera? En astrofysiker och en geofysiker svarar.
Jorden saktar in: Det här händer om jorden slutar rotera
Frågan är inte helt tagen ur luften. Bara nästan. Månen saktar nämligen ner Jordens rotation en aning varje år.
Jorden fullbordar ett helt varv runt sin egen axel var 24:e timme. Det ger oss dag och natt, samt formar vindar och havsströmmar, med mera.
Vi som kliver omkring här på Jorden märker aldrig av denna rotation – men vad skulle hända om rotationen faktiskt upphörde?
Ett tvärt stopp kan det aldrig bli, konstaterar astrofysikern Knut Jørgen Røed Ødegaard.
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”Skulle slita sönder planeten”
Jorden är inte en solid, stel massa och ett plötsligt stopp skulle få den att slitas sönder – men det är, dess bättre, omöjligt.
Ødegaard ser i stället framför sig att Jorden fortsätter sakta ner gradvis.
”Vi får anta att den saktar ner tillräckligt långsamt för att vattnet inte ska slungas ut i rymden”, säger han, möjligen trösterikt, hos norska Forskning.
Rotationen slungar allting utåt, vilket är anledningen till att Jorden buktar ut med cirka 20 kilometer vid ekvatorn.
Om rotationen skulle upphöra skulle det förändra hela planeten, förklarar Helge Drange, oceanograf och professor vid universitetet i Bergen.
”I så fall skulle vatten röra sig bort från ekvatorn och samlas vid polerna”, säger han.
Ny landyta vid ekvatorn
Detta skulle skapa ny landyta vid ekvatorn, samtidigt som mer land nära polerna skulle hamna under vatten.
Med tiden skulle samma sida av Jorden alltid vara vänd mot solen. Tekniskt sett skulle den fortfarande rotera men bara med ett varv per år, i takt med sin bana runt solen.
Slutresultatet skulle bli en planet med två helt olika halvor.
”Den ena sidan får evigt dagsljus – eller rättare sagt nästan evigt dagsljus – medan den andra får evig natt”, säger Ødegaard men det innebär inte nödvändigtvis ständig sol, påpekar han.
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Längre dygn – varmare på en halva
Hur extrema förhållandena blir beror på hur kraftigt rotationen saktar ner, betonar Drange.
Till en början skulle dygnen bli längre och solsidan få en kraftigare uppvärmning, medan den skuggade sidan fick vara med om en avkylning.
Om Jorden till slut skulle hamna i ett läge där den alltid vänder samma sida mot solen, skulle skillnaderna bli enorma, konstaterar professorn.
”Det skulle bli så varmt där att vatten skulle förångas – vi talar om 100 grader Celsius eller mer”, säger han.
”Vi talar definitivt inte om förhållanden som skulle kunna upprätthålla ekosystem så som vi känner dem idag – mänskligheten inkluderad”, konstaterar Drange.
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Började rotera – fortsätter
Enligt Encyclopedia Britannica har Jorden roterat ända sedan den bildades ur ett roterande moln av gas och stoft för cirka 4,6 miljarder år sedan.
Eftersom nästan ingenting bromsar den har den fortsatt att rotera sedan dess.
Att den saktar ner en aning beror främst på månen. Tidvattnet som månen skapar gör dygnet 2,4 millisekunder längre för vart århundrade, enligt Nasa.
Ødegaard tror dessbättre inte att Jorden kommer att hinna stanna helt. Det känns bra – ändå tills han förklarar varför det inte kommer att ske.
”Jag tror inte att den hinner stanna innan solen blir en röd jätte och kanske kommer tillräckligt nära för att sluka oss”, säger han.