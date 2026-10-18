Jorden saktar in: Det här händer om jorden slutar rotera

Ny landyta vid ekvatorn

Detta skulle skapa ny landyta vid ekvatorn, samtidigt som mer land nära polerna skulle hamna under vatten.

Med tiden skulle samma sida av Jorden alltid vara vänd mot solen. Tekniskt sett skulle den fortfarande rotera men bara med ett varv per år, i takt med sin bana runt solen.

Slutresultatet skulle bli en planet med två helt olika halvor.

”Den ena sidan får evigt dagsljus – eller rättare sagt nästan evigt dagsljus – medan den andra får evig natt”, säger Ødegaard men det innebär inte nödvändigtvis ständig sol, påpekar han.

Forskare: Så får du tiden att gå långsamt. Dagens PS

Längre dygn – varmare på en halva

ANNONS

Hur extrema förhållandena blir beror på hur kraftigt rotationen saktar ner, betonar Drange.

Till en början skulle dygnen bli längre och solsidan få en kraftigare uppvärmning, medan den skuggade sidan fick vara med om en avkylning.

Om Jorden till slut skulle hamna i ett läge där den alltid vänder samma sida mot solen, skulle skillnaderna bli enorma, konstaterar professorn.

”Det skulle bli så varmt där att vatten skulle förångas – vi talar om 100 grader Celsius eller mer”, säger han.

”Vi talar definitivt inte om förhållanden som skulle kunna upprätthålla ekosystem så som vi känner dem idag – mänskligheten inkluderad”, konstaterar Drange.

Forskarnas teori: Venus åt upp sin egen måne. Dagens PS

Det är månen vi ska skylla på. Månen saktar ner jorden en aning varje år, men att den ska sluta rotera? Nej, dessbättre – för följderna skulle vara förödande. (Foto: Ali Lorestani /TT)

Började rotera – fortsätter

Enligt Encyclopedia Britannica har Jorden roterat ända sedan den bildades ur ett roterande moln av gas och stoft för cirka 4,6 miljarder år sedan.

ANNONS

Eftersom nästan ingenting bromsar den har den fortsatt att rotera sedan dess.

Att den saktar ner en aning beror främst på månen. Tidvattnet som månen skapar gör dygnet 2,4 millisekunder längre för vart århundrade, enligt Nasa.

Ødegaard tror dessbättre inte att Jorden kommer att hinna stanna helt. Det känns bra – ändå tills han förklarar varför det inte kommer att ske.

”Jag tror inte att den hinner stanna innan solen blir en röd jätte och kanske kommer tillräckligt nära för att sluka oss”, säger han.

20 år yngre på tolv veckor: ”Inga problem”. Dagens PS