Nutellakrisen fortsätter – Ferrero stoppar inköp

Nutella
Nutella på pannkaka, eller på mackan, kan bli dyrt menar analytiker. (Foto: Alberto Pellaschiar/AP/TT)
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Efter frost, priskrig och ett tillfälligt inköpsstopp står Nutella tillverkaren Ferrero inför sin största råvarukris på flera år. Priset på hasselnötter, som utgör hjärtat i chokladkrämen, har nästan fördubblats. Nu varnar experter för global brist och stigande priser i butik.

Turkiet, som står för omkring 65 procent av världens hasselnötsproduktion, har drabbats hårt av extremväder. En ovanlig köldknäpp i april slog ut stora delar av årets skörd.

Enligt uppgifter i The Independent och Türkiye Today väntas produktionen falla till under 500 000 ton, en minskning med upp till 40 procent.

På andra sidan medelhavet står den italienska chokladtillverkaren Ferrero, bakom märken som Nutella, och följer utvecklingen.

Prislyft på Nutella

Resultatet av den dåliga skörden har blivit ett kraftigt prislyft.

Grossistpriserna för hasselnötter på världsmarknaden har stigit med cirka 30 procent, medan priset på skalade hasselnötter i Turkiet nästan fördubblats, från 9 000 till 18 000 dollar per ton.

Italienska Ferrero, som köper omkring en fjärdedel av landets nötter för att tillverka Nutella, har nu tillfälligt stoppat sina inköp i väntan på att marknaden stabiliseras. Samtidigt söker bolaget nya leverantörer i bland annat Italien, Chile och USA.

Bakgrunden till krisen visar också hur sårbart Nutella-imperiet är. Ferrero är starkt beroende av den turkiska hasselnöten som står för två tredjedelar av världens utbud.

Redan tidigare år har frost, torka och politisk oro i regionen fått priserna att svänga kraftigt, något som nu upprepas i större skala.

Kritik från turkiska odlare

Ferrero har dessutom varit i blåsväder i Turkiet. Landets konkurrensmyndighet har utrett företaget efter klagomål från lokala odlare som anklagat Ferrero för att pressa priserna.

Utredningen har nu avslutats sedan Ferrero gått med på att betala den minsta nationella referensprisnivån för nötter med skal, rapporterar Channel 8.

Men relationen mellan den italienska chokladjätten och de turkiska bönderna är fortsatt frostig. Samtidigt varnar analytiker för att kombinationen av klimatförändringar, politiska spänningar och marknadskonflikter riskerar att skapa långvarig brist på hasselnötter.

Och därmed dyrare Nutella världen över.

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

