Nutellakrisen fortsätter – Ferrero stoppar inköp

Turkiet, som står för omkring 65 procent av världens hasselnötsproduktion, har drabbats hårt av extremväder. En ovanlig köldknäpp i april slog ut stora delar av årets skörd.

Enligt uppgifter i The Independent och Türkiye Today väntas produktionen falla till under 500 000 ton, en minskning med upp till 40 procent.

På andra sidan medelhavet står den italienska chokladtillverkaren Ferrero, bakom märken som Nutella, och följer utvecklingen.

Prislyft på Nutella

Resultatet av den dåliga skörden har blivit ett kraftigt prislyft.

Grossistpriserna för hasselnötter på världsmarknaden har stigit med cirka 30 procent, medan priset på skalade hasselnötter i Turkiet nästan fördubblats, från 9 000 till 18 000 dollar per ton.

Italienska Ferrero, som köper omkring en fjärdedel av landets nötter för att tillverka Nutella, har nu tillfälligt stoppat sina inköp i väntan på att marknaden stabiliseras. Samtidigt söker bolaget nya leverantörer i bland annat Italien, Chile och USA.

Bakgrunden till krisen visar också hur sårbart Nutella-imperiet är. Ferrero är starkt beroende av den turkiska hasselnöten som står för två tredjedelar av världens utbud.

Redan tidigare år har frost, torka och politisk oro i regionen fått priserna att svänga kraftigt, något som nu upprepas i större skala.