EU-oron över Kina – ”vållar allvarliga problem”

EU:s handelsunderskott med Kina blir allt större samtidigt som både länder och företag oroas över att deras kinesiska konkurrenter har orättvis hjälp från sin stat.

Det är alldeles uppenbart att när fria ekonomier i Europa möter den sortens ekonomisk modell som Kina använder sig av så vållar det allvarliga problem, säger statsministern.

På toppmötet handlar det än så länge dock bara om en diskussion. Förslag om nya regler eller begränsningar väntar inte förrän tidigast i höst.