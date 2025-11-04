Doldisen sitter med trumf i kampen om jordartsmetaller

Trumpsupportern och Australiens rikaste person, Gina Rinehart, är en stor vinnare i racet om sällsynta jordartsmetaller. Det kan Bloomberg berätta. Enligt uppgifter från kanalen växer henens imperium nästan för varje dag.

Ligger långt före andra

Enligt nyhetskanalen har Rinehart sedan många år satsat på de sällsynta metallerna. Metaller som det nu återigen är diskussion om sedan Kina och USA har mött varandra i möten om handel och tullar. Kina väljer numera att anlända sin tillgång som ett vapen i förhandlingarna.

Enligt experter visar det sig hon hennes bolag är vinnare när västvärlden försöker hitta alternativa producenter till Kina. Hon har satsat på de sällsynta jordarterna under många år och har ett försprång till andra investerare.

Genom hennes privata bolag Hancock Prospecting oumbärlig spelare på en väldigt het marknad. ”Hon och Hancock-teamet känner till marknaden och sektorn mycket väl. Det ger dem fördelar”, säger Dylan Kelly från Terra Capital, som är en fond som specialiserat sig på naturresurser.

Bland de hundra rikaste i världen

Enligt Bloomberg har också 71-åringen och hennes bolag numera vidgat sitt fokus. Man söker inte bara metallerna på hemmaplan. Man har också bolag i Malaysia, Brasilien och USA och söker metaller i Brasilen och Saudiarabien.

Enligt Bloomberg har hennes förmögenhet vuxit i styrka, samtidigt som andra som satsat på olja och bilar har tappat i rikedom. Hennes förmögenhet sägs ligga på 40 miljarder dollar och hon beräknas vara en av de 100 rikaste i världen enligt Forbes,

När det gäller supporten till Donald Trump är det välkänt att hon stöttat honom båda gångerna han har kommit till makten. Och så sent som alldeles nyligen besökte hon hans Halloween-party i Mar-a-Lago.