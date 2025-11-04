Dagens PS
Doldisen sitter med trumf i kampen om jordartsmetaller

Donald Trump
Här på Mar-a-Lago var Gina Rinehart nyligen och firade Halloween tillsammans med Donald Trump. Foto: Ben Curtis/AP
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

En mångmiljardär från Australien är den stora vinnaren när världen numera slåss om sällsynta jordartsmetaller.

Trumpsupportern och Australiens rikaste person, Gina Rinehart, är en stor vinnare i racet om sällsynta jordartsmetaller. Det kan Bloomberg berätta. Enligt uppgifter från kanalen växer henens imperium nästan för varje dag.

Ligger långt före andra

Enligt nyhetskanalen har Rinehart sedan många år satsat på de sällsynta metallerna. Metaller som det nu återigen är diskussion om sedan Kina och USA har mött varandra i möten om handel och tullar. Kina väljer numera att anlända sin tillgång som ett vapen i förhandlingarna.

Enligt experter visar det sig hon hennes bolag är vinnare när västvärlden försöker hitta alternativa producenter till Kina. Hon har satsat på de sällsynta jordarterna under många år och har ett försprång till andra investerare.

Läs mera: Jordartsmetaller: Australien på tur när Kina stänger dörren (Dagens PS)

Genom hennes privata bolag Hancock Prospecting oumbärlig spelare på en väldigt het marknad. ”Hon och Hancock-teamet känner till marknaden och sektorn mycket väl. Det ger dem fördelar”, säger Dylan Kelly från Terra Capital, som är en fond som specialiserat sig på naturresurser.

Bland de hundra rikaste i världen

Enligt Bloomberg har också 71-åringen och hennes bolag numera vidgat sitt fokus. Man söker inte bara metallerna på hemmaplan. Man har också bolag i Malaysia, Brasilien och USA och söker metaller i Brasilen och Saudiarabien.

Enligt Bloomberg har hennes förmögenhet vuxit i styrka, samtidigt som andra som satsat på olja och bilar har tappat i rikedom. Hennes förmögenhet sägs ligga på 40 miljarder dollar och hon beräknas vara en av de 100 rikaste i världen enligt Forbes,

Läs mera: Techmiljardärernas superyachter – här är de största (Dagens PS)

När det gäller supporten till Donald Trump är det välkänt att hon stöttat honom båda gångerna han har kommit till makten. Och så sent som alldeles nyligen besökte hon hans Halloween-party i Mar-a-Lago.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

