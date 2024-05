Han krossar den amerikanska drömmen – "en myt"

Nobelpristagaren och professorn på Columbia University i New York, Joe Stiglitz, målar upp en dyster bild av USA:s framtid i sin nya bok “The Road to Freedom: Economics and the Good Society”.

Den amerikanska drömmen har länge lyfts upp som något positivt, inte bara i USA utan runt om i världen.

Människor har sökt sig till drömmarnas land – för att jaga “the American Dream”.

Sågar den amerikanska drömmen

Sluta jaga och inse istället att det rör sig om en myt, anser dock Joe Stiglitz.

Anledningen till att han totalsågar drömmen är att den inte är hållbar i det långa loppet – eftersom den tar kål på sig själv.

“Nyliberal kapitalism slukar sig själv”, säger Stiglitz i en intervju med Fortune.

Den amerikanska drömmen sätter individen i första hand och tar inte hänsyn till samhällets bredare intressen.

Trots det vill inte Stiglitz se att socialism tar över, utan snarare en välreglerad kapitalism.