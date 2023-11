Eldupphöret startar – många fångar släpps

Kriget mellan Hamas och Israel får ett avbrott med start klockan 07 på fredagsmorgonen. Därefter ska medlemmar från den israeliska gisslan, som hålls av Hamas i Gaza, börja släppas under eftermiddagen. Till att börja med ska 13 personer släppas, uppger Sveriges Television.

I nuläget kommer det vara kvinnor och barn som frisläpps uppger Majed al-Ansari, talesperson för Qatars utrikesdepartement, som har medlat mellan Israel och Hamas.

Fyra dagars eldupphör

Under fredagen kommer hjälpsändningar skickas in till Gazas befolkning, och sammanlagt ska 50 gisslan släppas på fri fot under de fyra dagar som eldupphöret uppges gälla, enligt Reuters.

Majed al-Ansari, ser dock framför sig att eldupphöret gäller längre än så.

“Vi hoppas alla att denna vapenvila kan starta ett bredare arbete för att uppnå en permanent vapenvila.”

Israel, å sin sida, ska samtidigt släppa 150 palestinska fångar som hålls i israelsiska fängelser, uppger BBC.