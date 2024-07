"Flytande guldet" – fusket slår nya rekord

Konkurrensen ökar

På sex år har priset fördubblats vilket leder till en allt mer knivskarp konkurrens, där producenterna gör allt för att håva in konsumenterna.

Det leder till att fusket inom branschen sprider sig, och det har märkts en ordentlig ökning på sistone, skriver The Guardian.

Ofta handlar det om att etiketter byts ut med texten “extra virgin oil” som konsumenter är beredda att lägga ännu mer pengar på, även om det i vissa fall har bevisats innehålla sämre klassad olivolja.

Glas i olivoljan

Enligt rapporter som The Guardian har tagit del av har det under årets första månader även kommit in betydligt värre saker i flaskorna – som spår av otillåtna bekämpningsmedel, mineraloljor och glaspartiklar.

Ökningen är dramatisk, och ibland skickas olivoljan från ett land till ett annat för att få nya etiketter, där ursprungslandet förnyas för att passa kräsna konsumenter.

Fusket ökar

Under det första kvartalet 2018 upptäcktes 15 fall av fusk med olivolja inom EU, en siffra som ökade till 50 under årets första kvartal. Den verkliga siffran beräknas dock vara betydligt större än så.

Den som burkar köpa sitt “flytande guld” hos de stora matvarukedjorna kan dock fortsätta att göra det utan att var alltför orolig.

Fuskarna bruker nämligen rikta in sig på de små matbutikerna framför de stora kedjorna, menar livsmedelsexperten Chris Elliott.

“De flesta människor som fuskar gör ofta det i områden där det inte finns någon övervakning”, säger han.

“Små företag eller livsmedelstjänster är mer sårbara för bedrägerier.”

