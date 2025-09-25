Ett år efter Draghis väckarklocka – Europa har inte vaknat

När Mario Draghi, tidigare ECB-chef och italiensk premiärminister, presenterade sin 400-sidiga rapport om Europas konkurrenskraft i september 2024 beskrevs den som en väckarklocka för kontinenten.

Ett år senare är bilden dyster. Endast 11 procent av rapportens 383 rekommendationer har genomförts fullt ut, enligt en studie från tankesmedjan EPIC, skriver Bloomberg.

Vid en uppföljningskonferens i Bryssel på måndag gav Draghi en mörk bedömning av läget: “Europa befinner sig på en svårare plats. Vår tillväxtmodell bleknar. Sårbarheter växer. Och det finns ingen tydlig väg för att finansiera de investeringar vi behöver”, säger han enligt Bloomberg.

Svenska ekonomer kritiska

Nationalekonomerna Klas Eklund och Fredrik Erixon, som båda kommenterade rapporten när den presenterades förra hösten, är kritiska till den långsamma utvecklingen.

Klas Eklund är kritisk till EU:s agerande sedan Draghi-rapporten. (Bild: Anders Wiklund / TT)

“Draghirapporten var en väckarklocka men än så länge så ligger Europa kvar och snoozar, och vill helt enkelt inte kliva upp. Mitt intryck är att det saknas politisk förmåga att åstadkomma de stora breda reformer som väldigt många av Europas politiska ledare förstår är nödvändiga”, säger Klas Eklund, chefsstrateg på Dahlgren Capital, till Tidningen Näringslivet.

Fredrik Erixon, chef för tankesmedjan ECIPE, menar att situationen till och med förvärrats: “Det viktigaste som har hänt sedan dess, det är att den utveckling som Draghi varnade för, den har accelererat”, säger han till TN.