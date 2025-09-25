Ett år efter Mario Draghis uppmärksammade rapport om EU:s konkurrenskraft har unionen fortfarande inte vidtagit tillräckliga åtgärder, varnar svenska ekonomer. Draghi själv håller med om kritiken.
Ett år efter Draghis väckarklocka – Europa har inte vaknat
När Mario Draghi, tidigare ECB-chef och italiensk premiärminister, presenterade sin 400-sidiga rapport om Europas konkurrenskraft i september 2024 beskrevs den som en väckarklocka för kontinenten.
Ett år senare är bilden dyster. Endast 11 procent av rapportens 383 rekommendationer har genomförts fullt ut, enligt en studie från tankesmedjan EPIC, skriver Bloomberg.
Vid en uppföljningskonferens i Bryssel på måndag gav Draghi en mörk bedömning av läget: “Europa befinner sig på en svårare plats. Vår tillväxtmodell bleknar. Sårbarheter växer. Och det finns ingen tydlig väg för att finansiera de investeringar vi behöver”, säger han enligt Bloomberg.
Draghi har tröttnat på EU: “Gör som jag säger”
Mario Draghi kom med över 300 förslag för att göra EU mer konkurrenskraftigt. Men arbetet går långsamt, och frustrationen växer.
Svenska ekonomer kritiska
Nationalekonomerna Klas Eklund och Fredrik Erixon, som båda kommenterade rapporten när den presenterades förra hösten, är kritiska till den långsamma utvecklingen.
“Draghirapporten var en väckarklocka men än så länge så ligger Europa kvar och snoozar, och vill helt enkelt inte kliva upp. Mitt intryck är att det saknas politisk förmåga att åstadkomma de stora breda reformer som väldigt många av Europas politiska ledare förstår är nödvändiga”, säger Klas Eklund, chefsstrateg på Dahlgren Capital, till Tidningen Näringslivet.
Fredrik Erixon, chef för tankesmedjan ECIPE, menar att situationen till och med förvärrats: “Det viktigaste som har hänt sedan dess, det är att den utveckling som Draghi varnade för, den har accelererat”, säger han till TN.
Fel inställning till AI enligt Draghi
Bristen på framsteg får redan geopolitiska följder, varnar Erixon. “Europa blir en liten ekonomi i världen. Vi är inte inflytelserika. Vi har inte förmåga att använda vår ekonomiska styrka för att påverka andra länder”, konstaterar han.
Läs mer:
EU:s dilemma – ett år efter smärtsamma rapporten. Realtid
Som exempel lyfter han fram EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens möte med Donald Trump på en golfbana i Skottland i somras. Där skrevs ett “extremt dåligt och ensidigt handelsavtal” under, menar han.
Draghi själv kritiserade vid måndagskonferensen EU:s regler för artificiell intelligens och statsstöd. Han uppmanade till en paus i AI-reglering och en “ny approach” till statsstödsregler, som han menar ofta fungerar som protektionism.
Politiska hinder växer
Problemen fördjupas av att partier från ytterkanterna är på frammarsch i många EU-länder, konstaterar Eklund. “De vill inte ha ett federalt Europa av den typen. Och det gör ju också att det politiska motståndet inrikespolitiskt i flera länder nu är mycket större än vad jag kanske trodde det att det skulle vara för ett år sedan”, säger han till TN.
Missa inte:
Tungt besked för EU: “Investera eller gå under”. Dagens PS
Ursula von der Leyen lovade vid konferensen att kommissionen skulle påskynda översynen av fusionsriktlinjerna, som ursprungligen väntades 2027.
Samtidigt lyfte hon fram framsteg som gjorts av unionen inom artificiell intelligens, revitalisering av försvarsindustrin och effektivisering av regelverk, skriver The Brussels Times.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Ett år efter Draghis väckarklocka – Europa har inte vaknat
