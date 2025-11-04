Dick Cheney, vicepresidenten som gick i fronten för ett krig mot Irak efter 11-septemberattackerna mot USA, har avlidit i sviterna av en lunginflammation. Han blev 84 år.
Dick Cheney är död – han blev 84 år
Mest läst i kategorin
Småkommunerna får betala när det rensas efter flyktingkrisen
Det blev småkommunerna som fick stå för notan när flyktingkrisen var över. I dag står man med tomma hus som måste rivas. Det är nu tio år sedan flyktingkrisen slog ned med full kraft i Sverige. Statsminister Stefan Löfven talade om att ”I mitt Europa byggs inga murar”. Kommunerna tog mycket stort ansvar med att …
Doldisen sitter med trumf i kampen om jordartsmetaller
En mångmiljardär från Australien är den stora vinnaren när världen numera slåss om sällsynta jordartsmetaller. Trumpsupportern och Australiens rikaste person, Gina Rinehart, är en stor vinnare i racet om sällsynta jordartsmetaller. Det kan Bloomberg berätta. Enligt uppgifter från kanalen växer henens imperium nästan för varje dag. Ligger långt före andra Enligt nyhetskanalen har Rinehart sedan …
Miljonattackerna mot företagen kom inifrån
Två män som tidigare jobbar med cybersäkerhet anklagas för flera cyberbrott. Männen ska ha hackat och utpressat amerikanska företag på mångmiljonbelopp, uppger CNN. Det var förra månaden som anklagelsepunkterna lämnades in mot de två männen till domstolen US Southern District of Florida. Två män som har bakgrund inom företag som jobbar med IT-säkerhet är huvudmisstänkta. …
Prognos från Norge: Då blir det extra kallt vintern 2025
Slutet av december kan bli riktigt kallt, men vintern ser ändå ut att bli mild och blöt, enligt en norsk långtidsprognos. Att spå vädret långt fram i tiden är svårt och osäkert – men det hindrar inte meterologerna från att försöka. Dagens.no och NRK skriver om en långtidsprognos från YR, som är ett samarbete mellan NRK …
Mytisk grav visas i sin helhet – för första gången
Världens största museum för en kultur öppnades nyligen i Giza i Egypten. Muséet visar upp över 100 000 föremål. Efter många och långa förseningar öppnades hela The Grand Egyptian Museum (GEM) under tisdagen. Muséet ligger i Giza. Enligt beräkningar har bygget kostat runt 10 miljarder kronor att bygga och det har tagit 20 år att …
Cheney kom att bli en av USA:s ”mäktigaste och mest polariserande vicepresidenter” i landets historia, konstaterar Bloomberg som rapporterar om hans död.
Enligt ett uttalande från familjen på tisdagen dog den tidigare vicepresidenten ”på grund av komplikationer av lunginflammation och hjärt- och kärlsjukdomar”.
Hans fru Lynne och döttrarna Liz och Mary var vid hans sida när han dog på måndagskvällen.
Tvekade inte att agera hårt mot terrorism
Dick Cheney var vicepresident under George W. Bush 2001-2009 och han var orubbligt bestämd över att göra det som han ansåg krävdes för att få stopp på terrorhandlingar mot USA efter 9/11-attackerna.
Cheney var en veteran i Vita huset och var även försvarsminister under en period för Bushs far, och han rev också ner stor respekt i militära sammanhang för sin framträdande roll och stora inflytande.
När al-Qaida iscensatte 11-september-attackerna mot USA 2001, som dödade omkring 3 000 människor, gav det Cheney nytt fokus på att bekämpa terrorism och politiska mål om massförstörelsevapen.
Blair om Cheney: Fanns inga men och kanske
Tony Blair, den tidigare brittiska premiärministern, skriver i sina memoarer att Cheney kännetecknades av sin beslutsamhet och att han hade planer på att ta sig an alla stater i Mellanöstern som gav stöd och terroristgrupper som Hizbollah, Hamas etc…
Cheney var hård, enligt Blair, och det fanns inga men eller kanske.
I en intervju i en showtime-dokumentär från 2013, som Bloomberg refererar till, sade Cheney: ”De som spenderar all sin tid med att försöka bli älskade av alla gör förmodligen inte mycket.”
Detta uttalande gjorde han efter det att USA fastnat i sekteristiska strider i Irak och senare även i Syrien och Afghanistan, vilket fick det amerikanska stödet för kriget mot terrorismen att avta.
Läs också: 11 september: Datumet som skakade världen DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Magnificent Seven gör storstilad comeback – alla vill in
Trodde du att USA:s stora AI-bolag hade slagit i taket? Då hade du fel. Magnificent Seven fortsätter nämligen att driva börsen uppåt. De amerikanska börserna befinner sig i sin längsta uppgångsperiod på flera år, och teknologisektorn står åter i centrum. I spetsen finns Amazon, som med nya satsningar inom artificiell intelligens har återtagit en ledande …
Dick Cheney är död – han blev 84 år
Dick Cheney, vicepresidenten som gick i fronten för ett krig mot Irak efter 11-septemberattackerna mot USA, har avlidit i sviterna av en lunginflammation. Han blev 84 år. Cheney kom att bli en av USA:s ”mäktigaste och mest polariserande vicepresidenter” i landets historia, konstaterar Bloomberg som rapporterar om hans död. Enligt ett uttalande från familjen på …
Stor kontrast till Sverige: Nu kan vissa bilägare slippa årlig kontroll
Tusentals svenska veteranbilsägare kan snart tvingas till besiktningen oftare. Ett nytt förslag från Transportstyrelsen kan kullkasta den nuvarande friheten. Den stora friheten för ägare av äldre fordon kan snart vara över. Nya förslag från Transportstyrelsen sätter press på tusentals veteranbilsägare i Sverige, samtidigt som en annan ordning i Europa pekar på en annan väg. Sverige …
Småkommunerna får betala när det rensas efter flyktingkrisen
Det blev småkommunerna som fick stå för notan när flyktingkrisen var över. I dag står man med tomma hus som måste rivas. Det är nu tio år sedan flyktingkrisen slog ned med full kraft i Sverige. Statsminister Stefan Löfven talade om att ”I mitt Europa byggs inga murar”. Kommunerna tog mycket stort ansvar med att …
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …