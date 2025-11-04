Dick Cheney är död – han blev 84 år

Cheney kom att bli en av USA:s ”mäktigaste och mest polariserande vicepresidenter” i landets historia, konstaterar Bloomberg som rapporterar om hans död.

Enligt ett uttalande från familjen på tisdagen dog den tidigare vicepresidenten ”på grund av komplikationer av lunginflammation och hjärt- och kärlsjukdomar”.

Hans fru Lynne och döttrarna Liz och Mary var vid hans sida när han dog på måndagskvällen.

Tvekade inte att agera hårt mot terrorism

Dick Cheney var vicepresident under George W. Bush 2001-2009 och han var orubbligt bestämd över att göra det som han ansåg krävdes för att få stopp på terrorhandlingar mot USA efter 9/11-attackerna.

Cheney var en veteran i Vita huset och var även försvarsminister under en period för Bushs far, och han rev också ner stor respekt i militära sammanhang för sin framträdande roll och stora inflytande.

När al-Qaida iscensatte 11-september-attackerna mot USA 2001, som dödade omkring 3 000 människor, gav det Cheney nytt fokus på att bekämpa terrorism och politiska mål om massförstörelsevapen.

Blair om Cheney: Fanns inga men och kanske

Tony Blair, den tidigare brittiska premiärministern, skriver i sina memoarer att Cheney kännetecknades av sin beslutsamhet och att han hade planer på att ta sig an alla stater i Mellanöstern som gav stöd och terroristgrupper som Hizbollah, Hamas etc…

ANNONS

Cheney var hård, enligt Blair, och det fanns inga men eller kanske.

I en intervju i en showtime-dokumentär från 2013, som Bloomberg refererar till, sade Cheney: ”De som spenderar all sin tid med att försöka bli älskade av alla gör förmodligen inte mycket.”

Detta uttalande gjorde han efter det att USA fastnat i sekteristiska strider i Irak och senare även i Syrien och Afghanistan, vilket fick det amerikanska stödet för kriget mot terrorismen att avta.

Läs också: 11 september: Datumet som skakade världen DagensPS