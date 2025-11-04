Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Dick Cheney är död – han blev 84 år

Cheney
USA:s tidigare vicepresident under George W. Bush, Dick Cheney, är död. Han blev 84 år. Cheney gick i fronten för kriget mot terrorism efter 11-septemberdåden mot USA 2001. Bilden är från december 2013. (Foto: Richard Drew/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Dick Cheney, vicepresidenten som gick i fronten för ett krig mot Irak efter 11-septemberattackerna mot USA, har avlidit i sviterna av en lunginflammation. Han blev 84 år.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Cheney kom att bli en av USA:s ”mäktigaste och mest polariserande vicepresidenter” i landets historia, konstaterar Bloomberg som rapporterar om hans död.

Enligt ett uttalande från familjen på tisdagen dog den tidigare vicepresidenten ”på grund av komplikationer av lunginflammation och hjärt- och kärlsjukdomar”.

Hans fru Lynne och döttrarna Liz och Mary var vid hans sida när han dog på måndagskvällen.

Tvekade inte att agera hårt mot terrorism

Dick Cheney var vicepresident under George W. Bush 2001-2009 och han var orubbligt bestämd över att göra det som han ansåg krävdes för att få stopp på terrorhandlingar mot USA efter 9/11-attackerna.

Cheney var en veteran i Vita huset och var även försvarsminister under en period för Bushs far, och han rev också ner stor respekt i militära sammanhang för sin framträdande roll och stora inflytande.

När al-Qaida iscensatte 11-september-attackerna mot USA 2001, som dödade omkring 3 000 människor, gav det Cheney nytt fokus på att bekämpa terrorism och politiska mål om massförstörelsevapen.

Blair om Cheney: Fanns inga men och kanske

Tony Blair, den tidigare brittiska premiärministern, skriver i sina memoarer att Cheney kännetecknades av sin beslutsamhet och att han hade planer på att ta sig an alla stater i Mellanöstern som gav stöd och terroristgrupper som Hizbollah, Hamas etc…

ANNONS

Cheney var hård, enligt Blair, och det fanns inga men eller kanske.

I en intervju i en showtime-dokumentär från 2013, som Bloomberg refererar till, sade Cheney: ”De som spenderar all sin tid med att försöka bli älskade av alla gör förmodligen inte mycket.”

Detta uttalande gjorde han efter det att USA fastnat i sekteristiska strider i Irak och senare även i Syrien och Afghanistan, vilket fick det amerikanska stödet för kriget mot terrorismen att avta.

Läs också: 11 september: Datumet som skakade världen DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AfghanistanDödIrakKrigSyrienTerrordådUSAVita huset
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS