"De ljuger": Så ska de rika betala för klimatkrisen

Börs & Finans

Intrums nya besked: Räddningsplan i USA inledd

Kredithanteringsbolaget Intrum meddelar att man nu lämnat in sin ansökan om rekonstruktion i amerikansk domstol. Samtidigt har en stämningsansökan lämnats in i Stockholm mot bolaget. Det var den första november som Intrum (börskurs Intrum) tillkännagav att man planerade att ansöka om rekonstruktion för att hantera den tuffa finansiella situation man befunnit sig i under ett …